Wint Pérez 'm weer in Monaco? "Zege 2022 maakt me alleen maar hongeriger"

Sergio Pérez maakt zijn sterkste seizoensstart ooit door en keert aankomend weekend terug in de straten van Monaco. Daar schreef hij vorig jaar de meest prestigieuze Grand Prix op de kalender op zijn naam. Als het aan de Mexicaan ligt, dan doet hij dat zondag nog eens dunnetjes over.

Pérez arriveert in Monaco als de nummer 2 in het kampioenschap. Hij moet teamgenoot Max Verstappen voor zich dulden, maar heeft een flinke voorsprong opgebouwd ten opzichte van Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Hij kijkt dan ook vooral naar boven en wil het gat met Verstappen het liefst kleiner maken dan 14 punten, het huidige verschil. “Dit is de race die iedere coureur als kind wil winnen en ik had het geluk dat me dat vorig jaar lukte. Dat heeft me alleen maar hongeriger gemaakt om weer op de hoogste trede van het podium te staan.”

De Mexicaan houdt er voorzichtig rekening mee dat het weer een rol gaat spelen en als de voorspellingen kloppen, dan kan hij inderdaad maar beter een paraplu meenemen. Zowel op zaterdag als zondag is er grote kans op regen en in de bergachtige omgeving van Monte Carlo kan het snel omslaan. “Het weer kan het hier zeker lastig maken, dus we moeten elk moment in de auto optimaal benutten.”

Kansen voor zondag

“Het is vooral belangrijk dat we de afstelling van de auto goed oor elkaar hebben. De kwalificatie moet goed verlopen om op zondag kans te maken. Ik kijk er enorm naar uit om weer de baan op te gaan, het is heel erg leuk om hier te rijden”, aldus Pérez, die ook nog kort terugblikte op afgelopen weekend. “Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door de overstromingen in Italië. Soms is autosport niet belangrijk en staat de veiligheid van iedereen voorop.”