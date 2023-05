Lars Leeftink

Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing en Max Verstappen, is het goed dat de Formule 1 met de F1 Academy ook vrouwen de kans geeft om de stap naar de auto- en motorsportwereld te zetten. Er is volgens de Brit talent genoeg.

In gesprek met de Financial Times laat Horner blijken blij te zijn met de inzet van de Formule 1 om de F1 Academy op te starten. "Het is goed wat Stefano [Domenicali] doet met het initiatief om meer vrouwen aan te moedigen om een carrière in de autosport na te streven. Het is jammer dat de W Series heeft gefaald, maar hopelijk zal Stefano's kampioenschap van de grond komen. Steeds meer jonge vrouwen komen erachter wat de Formule 1 is en zij krijgen daar interesse in."

Vrouwelijk talent genoeg

Volgens Horner zijn er genoeg vrouwelijke coureurs, ook nog buiten de F1 Academy, die talent genoeg hebben om een kans te krijgen. Het gaat er volgens de Brit vooral om dat deze talenten ontdekt worden en een kans krijgen. "Ik denk dat we dan een groter talentenpool zullen zien, zolang de steun er is om ze in de juniorklassen te begeleiden. Het is geweldig om meer vrouwen in de autosport te zien. Ik zie geen reden waarom zij niet op het hoogste niveau kunnen strijden."

Red Bull zonder vrouwelijke coureur

Daar waar onder meer Alpine en Ferrari wel vrouwen in hun opleiding hebben, is dit bij Red Bull nog niet het geval. Dit erkent ook Horner. "We hebben er op dit moment geen. Vorig jaar hadden we een Japanse die redelijk getalenteerd leek. We houden het dus continu in de gaten. Maar in plaats van te kijken naar de huidige groep, kijken we naar 12- of 13-jarigen waarvan we een toestroom in de karts zien. Het is slechts een kwestie van tijd voordat we er één identificeren."