Volgens Jos Verstappen zijn wijzigingen aan het reglement niet alleen nodig om zoon Max binnen de sport te houden. ‘Jos the Boss’ stelt dat meerdere coureurs klagen over de huidige staat van de sport, laat staan de kritische fans. De voormalig Formule 1-coureur legt bij RaceExpress uit dat de FIA en de FOM precies weten wat ze moeten doen om dit te verbeteren.

Sinds de start van het nieuwe seizoen zijn er klachten vanuit de coureurs, maar ook vanuit de fans, over het 'nieuwe' racen. Zo speelt de batterij anno 2026 een veel grotere rol en verliezen coureurs posities als het elektrische vermogen wegvalt. Het zorgt ervoor dat de rijders een andere manier van racen in het hoofd moeten houden, waarbij de 'oude' Formule 1, waarin altijd de limiet werd opgezocht, wat naar de achtergrond is verdreven.

Artikel gaat verder onder video

Klachten

Jos Verstappen legt uit dat de sport wel móét ingrijpen: "Het ziet ernaar uit dat de Formule 1 en de FIA toch de reglementen gaan aanpassen. Kijk wat ze dit jaar kunnen doen, dat zal helpen. En niet alleen de fans, ook de coureurs klagen steen en been. Ik denk dat het voor de Formule 1 ook goed is om dat voor elkaar te krijgen." Daarbij stelt de rallycoureur dat de Formule 1 prima weet wat het kan veranderen: "Ik denk dat ze heel goed weten wat ze moeten doen."

FIA heeft vergaderingen ingepland

De FIA heeft inmiddels ook een update gegeven over mogelijke wijzigingen. Zo is er op 9 april een overleg geweest tussen de teams en de motorleveranciers. Op 15 april wordt er vervolgens vergaderd over het sportieve reglement en op 16 april volgt een meeting met technische experts. Op 20 april komen alle stakeholders bij elkaar om vervolgens te stemmen over eventuele wijzigingen.

