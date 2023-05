Jordy Stuivenberg

Lando Norris stelt dat hij meer inspraak heeft als het gaat om de ontwikkeling van de auto van McLaren. Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo is hij immers de meest ervaren man bij het team.

Norris is dit seizoen gekoppeld aan Oscar Piastri, nadat hij eerder naast Ricciardo en Carlos Sainz bij McLaren reed. In beide gevallen waren dat coureurs met flink meer ervaring in de Formule 1 en dat zorgde ervoor dat er misschien minder naar hem geluisterd werd. De Brit heeft in ieder geval het gevoel dat zijn commentaar dit jaar serieuzer genomen wordt.

Er is sowieso werk aan de winkel, want McLaren komt tot dusver niet al te best voor de dag. Het team staat met 14 punten vijfde, maar wel op een straatlengte afstand van Ferrari, dat de vierde plaats bezet met 78 punten. Het team werkt er dan ook hard aan om de belangrijkste zwakheden van de MCL60 op korte termijn aan te pakken.

Nieuwe situatie na vertrek Ricciardo

In gesprek met Motorsport.com gaat Norris in op de veranderde situatie binnen McLaren, nu teambaas Andreas Seidl is vertrokken en hij een nieuwe teamgenoot naast zich heeft. “De sfeer is goed. Hoe het is om de meest ervaren rijder te zijn? Eerlijk gezegd maakt het niet zoveel uit, het verschilt niet echt.

“Vergeleken met vorig jaar en hoe ik samenwerkte met Daniel is er niet veel veranderd. Het team leunt misschien iets meer op mij qua kennis van de auto, dat is anders dan vorige jaren. We kijken dan bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen van het vorige naar het huidige seizoen. Verder geven we allebei onze feedback qua gevoel in de auto en welke kant we op willen, daarin zitten we heel erg op een lijn.”

Andere Australiër

Piastri heeft tot dusver vier punten gepakt en werkt in de ogen van Norris hard om McLaren sneller te maken. “We hebben niet dezelfde rijstijl, maar ons commentaar komt heel erg overeen. Dat is alleen maar goed. Hij is heel erg aardig, staat met beide voeten op de grond en werkt hard. Hij is anders dan Daniel, ook al is hij ook Australisch, maar je kunt nog steeds met hem lachen.”