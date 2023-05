Lars Leeftink

Maandag 22 mei 2023 18:19 - Laatste update: 18:49

Quotes van Toto Wolff waar fans van Lewis Hamilton niet heel blij van worden. Volgens de teambaas van Mercedes zou het goed kunnen dat Mercedes en Hamilton 'voor het eerste in 10 of 11 jaar' niet hetzelfde doel hebben tijdens de onderhandelingen over een nieuw contract. Het zou kunnen betekenen dat de Brit vertrek bij het team waar hij zoveel succes heeft gekend.

Maandag kwam het gerucht naar buiten dat Ferrari al gesprekken heeft gehad met Hamilton en het team 40 miljoen pond over zou hebben om de Brit bij Mercedes weg te lokken. Het contract van Hamilton loopt af na dit seizoen, maar zowel Mercedes als de zevenvoudig wereldkampioen hebben gezegd dat de kans groot is dat hij ook in 2024 nog coureur van Mercedes is. Toch heeft er nog geen contractverlenging plaatsgevonden, waardoor de geruchten over een overgang naar vooral Ferrari aanwezig blijven.

Uiteenlopende doelen

In gesprek met ESPN laat Wolff weten dat het inderdaad wel zou kunnen kloppen dat de doelstellingen van Mercedes en Hamilton niet overeenkomen en ze moeten besluiten om het contract niet te verlengen. “Ik wil het beste voor hem, maar in de positie waarin ik me bevind moet ik nadenken over wat het beste is voor het team. Dit kan de eerste keer in 10 of 11 jaar zijn dat onze doelen uiteenlopen.” Het kan een reden zijn waarom de onderhandelingen momenteel nog niet afgerond zijn.

Ongemakkelijk

Eerder liet Wolff al weten dat hij het 'ongemakkelijk' vindt om te onderhandelen met Hamilton. “Je weet dat dit moment eens in de drie jaar voorbij komt. Het is alsof je over het financiële plaatje moet onderhandelen met je beste vriend. Normaal gesproken kom je niet in die situatie, dus hoe pak je dat aan? Ik wil natuurlijk het beste voor hem, maar wel in de rol die ik voor me zie binnen het team. Dat zijn eigenlijk de enige momenten waar we soms een andere doelstelling hebben. Het is altijd moeilijk om met een vriend over geld te praten.”