VeeKay gaat voor winst in Indianapolis 500: "Trots om Nederland zo op de kaart te zetten"

Vincent Bruins

Maandag 22 mei 2023 17:46

Rinus van Kalmthout, in de Verenigde Staten van Amerika beter bekend als Rinus VeeKay, heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Indianapolis 500. De Nederlander komt uit voor Ed Carpenter Racing. In een exclusief interview met GPFans vertelt hij over deze prestigieuze IndyCar-race.

Tijdens de kwalificaties doen coureurs één voor één runs van vier vliegende rondjes en de gemiddelde snelheid bepaalt de startgrid. VeeKay klokte gisteren, op de late zondagmiddag lokale tijd, een duizelingwekkende snelheid van maar liefst 234.211 mijl per uur, wat omgerekend 376.926 kilometer per uur is. Hij moest 0.006 mijl per uur toegeven op Álex Palou, maar de 22-jarige coureur start wel voor de derde opeenvolgende keer vanaf de eerste rij en dat is een ontzettend knappe prestatie. In 2021 en 2022 ving hij de Indianapolis 500 aan vanaf P3, maar aankomende zondag dus vanaf P2.

Artikel gaat verder onder video

Strategie en benzine sparen

"Het is heel fijn om vooraan te starten," vertelde VeeKay tegenover GPFans. "In de race is het zo dat als je achter drie auto's rijdt, dan kan je ze nog goed bijhouden en heb je nog wel redelijk veel grip en downforce. Als je echter achteraan een groep van tien auto's zit, dan heb je zoveel vuile lucht, dan kom je grip te kort en dan wordt inhalen ook echt heel moeilijk." De eerste rij is dus de ideale startpositie voor de Nederlander. "Ik hoef geen terrein te winnen op het begin. Ik kan meteen aan mijn strategie werken en benzine sparen."

VeeKay in de Fast Six op weg naar de tweede tijd

De grootste uitdaging van Indianapolis

Naast de ontiegelijk hoge snelheden maakt ook de vorm van de baan Indianapolis Motor Speedway speciaal. Waar de meeste ovals, zoals de naam al zegt, ovaalvormig zijn, is de Brickyard een rechthoek. "Het zijn vier aparte bochten van elkaar en de rechte stukken zijn heel lang," begon de Ed Carpenter Racing-coureur over de unieke uitdaging van het vier kilometerlange circuit. "In elke bocht voor het lange rechte stuk moet je het perfect timen om een goede run te krijgen om in te halen. Je moet het echt van de slipstream en het momentumverschil hebben. Dat is de grootste uitdaging. [Voor een inhaalactie] moet je op de goede plek op het juiste moment zitten."

Op de helm van VeeKay staat The Proclaimers afgebeeld, bekend van het nummer 500 Miles

Ganassi, McLaren en Penske verslaan

Om de Indianapolis 500 te winnen, zal VeeKay Palou en diens teamgenoten van Chip Ganassi Racing moeten verslaan evenals de coureurs van de andere grote teams, zoals McLaren en Team Penske. Tijdens de trainingen vorige week hebben de Nederlander en Ed Carpenter Racing zich daar al volop geconcentreerd en ze weten waar ze het beter gaan doen: "Toen we de racesimulaties hadden gedaan en de auto hadden afgesteld voor het rijden in het verkeer, toen ben ik geëindigd met de snelste auto van iedereen. In het verkeer was ik echt supersterk." Het zelfvertrouwen in hemzelf en zijn Dallara IR18-bolide ligt dus torenhoog. "Als ik wil inhalen, dan kan ik inhalen. Dat is een luxe die ik met deze auto heb."

"De Indy 500 heeft de hoogste prioriteit voor het team," vervolgde VeeKay. "Het is hier in Amerika dé grootste race. Als je deze wint, is het misschien zelfs meer waard dan een kampioenschap. Deze baan ligt de engineers erg goed. De ovals liggen echt in hun straatje. Zo komt het vaak goed samen met als resultaat een perfecte run in de kwalificatie."

VeeKay feliciteert Palou met de pole position

Trots om Nederlander te zijn

VeeKay maakte in 2017 op 16-jarige leeftijd al de overstap naar de Amerikaanse autosport. Hij werd tweede in de U.S. F2000, kampioen in de Pro Mazda (tegenwoordig Indy Pro 2000) en tweede in de Indy Lights (tegenwoordig Indy NXT), voordat hij zijn debuut maakte in de IndyCar Series in 2020. Desondanks voelt de in Hoofddorp-geboren coureur zich door-en-door Nederlands: "Ik ben er trots op om de Nederlandse vlag te dragen, ook al heb ik het grootste deel van mijn autosportcarrière in Amerika doorgebracht. Voor Arie, die ook die stap [naar Amerika] nam, was het hetzelfde." Arie Luyendyk reed van de midden 80-er jaren tot en met het begin van de 21e eeuw in de IndyCar Series en won de Indy 500 in 1990 en 1997. "Ik ben er trots op om Nederland op deze manier op de kaart te kunnen zetten." Als VeeKay aankomende zondag wint, dan kunnen we "zeker weten" verwachten dat hij met de rood-wit-blauw gestreepte vlag zal zwaaien.

Luyendyk met de door Domino's-gesponsorde Doug Shierson Racing-Lola in 1990

Volle melk

Louis Meyer won in 1936 de Indy 500 en in Victory Lane dronk hij karnemelk, omdat zijn moeder ooit had gezegd dat dat hem zou opfrissen op een hete dag. Sindsdien krijgt elke winnaar, tijdens het vieren van de zege, een fles melk in de handen geschoven. Van te voren moeten alle coureurs aangegeven welke melk ze willen. VeeKay heeft gekozen voor volle melk: "Vroeger was het karnemelk, daar is het mee begonnen. Helaas staat dat niet meer op de lijst waar je uit kan kiezen, dus natuurlijk ga ik dan voor volle melk."

Of Rinus VeeKay de 107e editie van de Indianapolis 500 op zijn naam gaat schrijven en daarbij de Borg-Warner Trophy en een fles melk in ontvangst mag nemen, is aankomende zondag 28 mei te zien om 18:45 Nederlandse tijd. Dan zal er met de groene vlag worden gezwaaid en gaat de 800-kilometerlange wedstrijd van start. In Nederland zal de race worden uitgezonden op Ziggo Sport Racing vanaf 17:00 en op Ziggo Sport Select vanaf 18:35.