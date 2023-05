Vincent Bruins

Maandag 22 mei 2023 08:44 - Laatste update: 08:52

Franz Tost heeft de ideale kandidaat al op het oog, wanneer één van de twee coureurs van Red Bull Racing vroeg of laat vertrekt. De teambaas van Scuderia AlphaTauri denkt dat Yuki Tsunoda er in 2025 klaar voor is om de promotie te maken van het B-team naar het A-team van de energydrankfabrikant.

Max Verstappen heeft een contract met de Oostenrijkse renstal voor tot en met 2028, maar de regerend wereldkampioen heeft al meermaals duidelijk gemaakt nagedacht te hebben over een mogelijk pensioen, als de Formule 1-wereld hem te druk wordt. Sergio Pérez tekende op 31 mei 2022 een contract bij Red Bull voor tot en met eind 2024.

Artikel gaat verder onder video

P11 en P10

Tsunoda is dit seizoen constant aan het vechten om de laatste puntjes, ondanks dat AlphaTauri met de AT04-bolide een van de slechtst presterende auto's in het veld heeft. De Japanner maakte in Bahrein drie posities goed en werd elfde en in Saoedi-Arabië kwam hij wederom als elfde over de streep, maar toen moest hij vijf plaatsen goedmaken vanaf P16 op de grid. In Australië verdiende hij het eerst puntje voor het Italiaanse team met de tiende stek. Het had nog een veel beter resultaat kunnen zijn, als er niet met rode vlaggen was gezwaaid na een chaotische herstart. Ook in Azerbeidzjan verdiende Tsunoda een puntje en in Miami werd hij weer elfde na als zeventiende te zijn begonnen.

OOK INTERESSANT: Palmer springt in de bres voor De Vries: "Hij kan dit nog steeds ombuigen"

Nog een jaartje nodig

"Het is niet meer nodig om een goed woordje te doen voor Yuki," vertelde Tost tegenover de aanwezige media tijdens de Grand Prix van Miami. "Hij is snel en hij doet het geweldig de afgelopen twee jaar. Als hij zo door blijft gaan, als hij race na race steeds weer verbetert, en die prestaties vast blijft houden, dan zal Red Bull het gesprek aangaan," zo doelt de 67-jarige Oostenrijker op praten over de mogelijkheid om de promotie te maken van AlphaTauri naar Red Bull. "En ik denk dat hij op een goede manier bezig is achter het stuur, maar voor de rest zien we het wel. Hij heeft nog wel een jaartje hier nodig, voordat Red Bull hem overweegt."