'McLaren geholpen door Mercedes om Ferrari's terug te dringen'
Olav Mol legt in Na De GP van Ziggo Sport uit dat hij in zijn vermoedens is bevestigd door een uitspraak van McLaren-teambaas Andrea Stella. Waar het papaja-oranje team in Melbourne de snelheid nog niet echt had en in China niet eens aan de start verscheen, kon Oscar Piastri in Japan het de mannen van Mercedes lastig maken en ging hij naar huis met een tweede plaats.
Mercedes heeft anno 2026 de beste power unit in de wagen en de W17 zag er in de eerste races ook erg sterk uit. In vrije lucht liet overwinnaar Kimi Antonelli zien dat de W17 over de snelste pace beschikt, maar een voorligger inhalen is iets waar de wagen niet altijd in uitblinkt, zoals George Russell liet zien. Ferrari was de afgelopen weken de uitdager van Mercedes, maar daar is McLaren nu ook bij gekomen.
'Mercedes helpt McLaren een handje, voor eigen belang'
Mol stelde op vrijdag al dat Mercedes misschien wel een plan aan het smeden is om Ferrari wat af te remmen. Daardoor zouden de Zilverpijlen motorgegevens met McLaren kunnen delen om ervoor te zorgen dat het papaja-oranje team voor de Ferrari’s eindigt. "Andrea Stella heeft het toegegeven na de kwalificatie. We hebben een betere samenwerking gekregen met de mannen van Mercedes, we begrijpen nu beter waar het zit en het komt nu meer op onze auto aan", zo opent Mol.
'Ferrari's ophouden'
De tactiek van Mercedes begrijpt Mol wel: "Het is ook zo logisch. Mercedes, het fabrieksteam, heeft niet zoveel te duchten van een team dat meer dan tachtig punten achterstaat. Dus die denken: 'Als we die voor de Ferrari’s kunnen krijgen…' En dat is precies wat vandaag (zondag) gebeurde. Het is altijd prettig als je achteraf gelijk krijgt, zeker als het bevestigd wordt door een teambaas."
