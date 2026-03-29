Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er niet zo heel veel aan de hand in de Formule 1. De Oostenrijker stelt juist dat het racen per Grand Prix beter en vooral ook puurder wordt.

De afgelopen weken ging het veelvuldig over het nieuwe racen, waarbij batterij sparen en het inzetten van elektrische energie van groot belang is geworden. In Japan waren er ook diverse 'jojo-gevechten' te zien, waarbij coureurs een voorganger te grazen namen, om vervolgens op het rechte stuk weer te worden teruggepakt. De Formule 1 heeft daarmee de doelstelling van meer inhaalmanoeuvres bereikt, maar het lijkt wel steeds verder weg te gaan van waar de Formule 1 ooit voor stond.

Wolff best tevreden over racen in 2026

Wolff heeft met zijn team de zaken goed voor elkaar en heeft voorlopig alle races weten te winnen. De Oostenrijker hoopt dan ook dat er vooral niet wordt ingegrepen door de FIA, terwijl er ook geluiden zijn dat de FIA een aanpassing overweegt. In de ogen van de teambaas van Mercedes, die bij DAZN zijn verhaal vertelt, kijken we anno 2026 toch echt naar een pure vorm van racen: "Het wordt steeds meer puur racen en ook best spannend. Je ziet waar iemand energie bespaart en de ander het inzet."

Gerelateerd