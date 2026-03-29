Wolff verdedigt huidige wagens: "Het wordt steeds puurder racen"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er niet zo heel veel aan de hand in de Formule 1. De Oostenrijker stelt juist dat het racen per Grand Prix beter en vooral ook puurder wordt.

De afgelopen weken ging het veelvuldig over het nieuwe racen, waarbij batterij sparen en het inzetten van elektrische energie van groot belang is geworden. In Japan waren er ook diverse 'jojo-gevechten' te zien, waarbij coureurs een voorganger te grazen namen, om vervolgens op het rechte stuk weer te worden teruggepakt. De Formule 1 heeft daarmee de doelstelling van meer inhaalmanoeuvres bereikt, maar het lijkt wel steeds verder weg te gaan van waar de Formule 1 ooit voor stond.

Wolff best tevreden over racen in 2026

Wolff heeft met zijn team de zaken goed voor elkaar en heeft voorlopig alle races weten te winnen. De Oostenrijker hoopt dan ook dat er vooral niet wordt ingegrepen door de FIA, terwijl er ook geluiden zijn dat de FIA een aanpassing overweegt. In de ogen van de teambaas van Mercedes, die bij DAZN zijn verhaal vertelt, kijken we anno 2026 toch echt naar een pure vorm van racen: "Het wordt steeds meer puur racen en ook best spannend. Je ziet waar iemand energie bespaart en de ander het inzet."

'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"

Sainz woedend op FIA na crash Bearman: "We hebben ze gewaarschuwd"

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"

