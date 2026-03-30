Komatsu legt oorzaak van snelheidsverschil tussen Bearman en Colapinto uit
Haas-teambaas Ayao Komatsu moet toegeven dat hij ook wel geschrokken is van de klapper van Oliver Bearman. De Japanner wijst bij Motorsport.com naar de oorzaak van het grote snelheidsverschil, maar wil Franco Colapinto niets verwijten.
Bearman zat de Argentijn in de achtervolging, totdat hij halverwege de race een kans zag om Colapinto mogelijk voorbij te gaan. De Engelsman zocht op weg naar Spoon een plekje uit, maar zag Colapinto wel heel snel naderen. Uiteindelijk moest Bearman uitwijken en kwam hij via het gras in de bandenstapels terecht. Dit kwam mede door het grote snelheidsverschil, opgewekt door de elektromotor.
Colapinto deed niets verkeerd volgens Komatsu
Komatsu wil bij het medium direct Colapinto vrijpleiten: "Toen we bij bocht 13 aankwamen, deed Colapinto constant hetzelfde, het is absoluut niet zijn schuld. Nee, hij bewoog niet. Voor zover ik kon zien, deed hij niets anders. In de vorige ronde was zijn snelheid precies hetzelfde, dus we wisten waar we mee te maken hadden."
Bearman drukte boostknop in
Het verschil kwam mede omdat Bearman de boostknop gebruikte om een inhaalpoging uit te voeren: "Het is gewoon dat we daar meer [energie] inzetten, dus zelfs met normale rondetijden hadden we een voordeel van 20 km/u. Daarom wilde hij die kant op. Toen gebruikte hij de boostknop, maar dat betekende dat het snelheidsverschil daar 50 km/u was."
