Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, Red Bull, 2025

Verstappen kon even niets met feedback 'GP': "Maat, dit helpt niet echt"

Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, Red Bull, 2025 — Foto: © IMAGO

Verstappen kon even niets met feedback 'GP': "Maat, dit helpt niet echt"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Max Verstappen zit er met de RB22 voorlopig niets meer in wat betreft het strijden om de plekken rondom P10. In Japan wist Verstappen uiteindelijk als achtste over de streep te komen en hoewel race-engineer Gianpiero Lambiase nog de moed erin wilde houden, wilde Verstappen er niets van weten, zo blijkt uit de boordradio.

Red Bull Racing kampt momenteel met flink wat problemen met de RB22. De wagen had in China nog last van balansproblemen; in Japan werd er gewezen op fundamentele kwaaltjes. Verstappen benadrukte dat deze niet zomaar zijn opgelost en dat het team de vrije maand april moet gebruiken om een aantal problemen aan te pakken.

Knokpartij met Gasly

Tijdens de Grand Prix van Japan knokte Verstappen in de tweede helft van de race met Pierre Gasly. De Fransman, voormalig teamgenoot van de Nederlander, wist voor de viervoudig kampioen te eindigen dankzij zijn verdedigingswerk. Verstappen kon de Alpine op de voet volgen, maar er voorbij gaan had geen zin, want de Nederlander werd op die manier al diverse keren teruggepakt op het rechte stuk.

Motivatie van 'GP' werkte niet echt

Lambiase wilde tijdens de race nog de nodige motivatie bij Verstappen brengen en onthulde dat de Nederlander halverwege de race een snellere pace had dan Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en George Russell. Verstappen kon niet zoveel met die boodschap: "Ja, nou, Alpine is anders ook wel heel erg snel." Lambiase zag de positieve kant: "Ik denk dat je twee à drie tienden sneller bent dan hij. Al begrijp ik dat het lastig inhalen is." Verstappen kon ook niets met die opmerking: "Dat is wel erg makkelijk vanaf de pitmuur. Maat, dit helpt niet echt."

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

  • Vandaag 15:51
  • 30
Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

  • 1 uur geleden
  • 5
Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"

Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"

  • 3 uur geleden
  • 6
'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'

'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'

  • Vandaag 16:29
  • 10
Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"

Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"

  • Vandaag 13:36
  • 9
Sainz woedend op FIA na crash Bearman: “We hebben ze gewaarschuwd”

Sainz woedend op FIA na crash Bearman: “We hebben ze gewaarschuwd”

  • Vandaag 14:39
  • 16

Net binnen

21:15
Live
Bearman legt schuld van crash deels bij Colapinto: "Ik kreeg ook niet veel ruimte"
20:41
Wolff verdedigt huidige wagens: "Het wordt steeds puurder racen"
19:58
Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"
19:14
F1 zorgt voor grotere woede bij fans na statement over weggeknipte beelden
17:46
Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto" MAX VERSTAPPEN

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"

Vandaag 15:00 8
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden" Max Verstappen

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Vandaag 14:02 14
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine Stand Formule 1

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Vandaag 12:59
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg" Max Verstappen

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Vandaag 12:26 13
