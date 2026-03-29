Verstappen kon even niets met feedback 'GP': "Maat, dit helpt niet echt"
Voor Max Verstappen zit er met de RB22 voorlopig niets meer in wat betreft het strijden om de plekken rondom P10. In Japan wist Verstappen uiteindelijk als achtste over de streep te komen en hoewel race-engineer Gianpiero Lambiase nog de moed erin wilde houden, wilde Verstappen er niets van weten, zo blijkt uit de boordradio.
Red Bull Racing kampt momenteel met flink wat problemen met de RB22. De wagen had in China nog last van balansproblemen; in Japan werd er gewezen op fundamentele kwaaltjes. Verstappen benadrukte dat deze niet zomaar zijn opgelost en dat het team de vrije maand april moet gebruiken om een aantal problemen aan te pakken.
Knokpartij met Gasly
Tijdens de Grand Prix van Japan knokte Verstappen in de tweede helft van de race met Pierre Gasly. De Fransman, voormalig teamgenoot van de Nederlander, wist voor de viervoudig kampioen te eindigen dankzij zijn verdedigingswerk. Verstappen kon de Alpine op de voet volgen, maar er voorbij gaan had geen zin, want de Nederlander werd op die manier al diverse keren teruggepakt op het rechte stuk.
Motivatie van 'GP' werkte niet echt
Lambiase wilde tijdens de race nog de nodige motivatie bij Verstappen brengen en onthulde dat de Nederlander halverwege de race een snellere pace had dan Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en George Russell. Verstappen kon niet zoveel met die boodschap: "Ja, nou, Alpine is anders ook wel heel erg snel." Lambiase zag de positieve kant: "Ik denk dat je twee à drie tienden sneller bent dan hij. Al begrijp ik dat het lastig inhalen is." Verstappen kon ook niets met die opmerking: "Dat is wel erg makkelijk vanaf de pitmuur. Maat, dit helpt niet echt."
