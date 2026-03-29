Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"
Hoewel Formula One Management diverse keren heeft door laten schemeren dat het voorlopig nog geen reden tot actie ziet wat betreft de nieuwe regels, legt Christijan Albers bij Viaplay uit dat er een diner tussen Max Verstappen en Stefano Domenicali op de planning staat.
Verstappen is één van de meest vocale coureurs als het gaat om het huidige racen. Dat werd tijdens het weekend in Japan nog wat extra kracht bijgezet, nadat de Nederlander openlijk twijfelde over zijn toekomst binnen de sport. De viervoudig kampioen wil de vrije maand gebruiken om zijn gedachten op een rijtje te zetten, maar een gesprek met de CEO van de Formule 1 zou daar mogelijk nog verandering in kunnen brengen.
Diner Verstappen en Domenicali op de planning
Albers onthult dat hij op de hoogte is van een meeting die er gaat plaatsvinden: "Ik weet dat er een diner op het programma staat tussen hem en Stefano Domenicali." De inhoud van het gesprek en de precieze reden om het te voeren, is nog niet helemaal duidelijk. "Het is de vraag wat daaruit komt. Eén jaar dat niet lekker loopt, betekent niet dat er geen verandering komt in 2027", zo hint de voormalig F1-coureur op mogelijke wijzigingen. Verstappen kan haarfijn uitleggen waar de huidige problemen liggen, en Albers ziet het dan ook wel goedkomen: "Op dat gebied heb ik er wel vertrouwen in."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
- 3 uur geleden
- 6
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
- 34 minuten geleden
- 2
- 1 uur geleden
- 5
- 2 uur geleden
- 2 uur geleden
- 3 uur geleden
- 6
- Vandaag 17:04
Veel gelezen
- 27 maart
- 14 maart
- 20 maart
- 12 maart
- 14 maart
- 18 maart