Volgens Tim Coronel is de FIA bezig met het kapotmaken van de hoogste klasse van de autosport, de Formule 1. In aanloop naar het nieuwe seizoen sprak GPFans nog met Coronel, die destijds nog wel handenwrijvend uitkeek naar het spektakel, maar na de Grand Prix van Japan vraagt Tim Coronel zich op social media af of er nog wel echt wordt geracet.

Hoewel er in eerste instantie reikhalzend werd uitgekeken naar de start van het nieuwe seizoen, bleek al snel dat het ‘nieuwe racen’ bij veel fans in het verkeerde keelgat is geschoten. Dat heeft alles te maken met de elektrische krachtbron, die bijna voor vijftig procent verantwoordelijk is voor het vermogen van de power unit. Aangezien de MGU-K maar beperkt gebruikt kan worden, zien coureurs het totale vermogen al vóór het einde van een recht stuk teruglopen. Dit zorgt voor een nieuwe rijstijl, waarbij batterij sparen loont en ‘ouderwets racen’ juist nadelen oplevert.

Artikel gaat verder onder video

Klapper Bearman en reactie FIA

In Suzuka was het Oliver Bearman die tijdens de race voor een klapper zorgde. Het snelheidsverschil met voorligger Franco Colapinto was zo groot dat de Haas-coureur niets anders kon dan uitwijken via het gras, waarna hij in de bandenstapels terechtkwam. De afgelopen weken heeft de FIA zich gebogen over de problemen die ontstaan door de elektromotor, en na de crash van Bearman is er een statement gekomen. Daarin benadrukte het orgaan dat eventuele veranderingen op dit moment voorbarig zijn.

Coronel ziet grote twijfel bij FIA

Tim Coronel heeft dat statement ook gelezen en is totaal niet te spreken over de houding van de FIA. “Ze zijn de Formule 1 langzaam kapot aan het reguleren! Ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Ik lees het FIA-statement over 2026… en wat daar staat is geen plan. Dat is twijfel,” aldus Coronel. Daarbij stelt hij dat de Formule 1 als proeflokaal wordt gebruikt: “Dus de koningsklasse van de autosport… wordt een testfase? Kom op zeg. Ik dacht dat we iets op wilden bouwen. Dit is precies hoe je een sport stukmaakt.”

Kritiek op 'nieuwe manier van racen'

De klachten van Coronel richten zich vooral op het ontbreken van echt racen: “We bouwen een Formule 1 waarin coureurs energie moeten sparen in plaats van pushen, strategie belangrijker wordt dan pure snelheid en de show afhankelijk wordt van batterijmanagement. Dat is geen racen meer. Dat is een Excel-sheet op wielen.”

'FIA heeft verkeerd probleem opgelost'

Volgens hem moet het racen altijd vooropstaan, anders lost de FIA de verkeerde problemen op: “Als het racen er slechter van wordt, heb je het verkeerde probleem opgelost. Fans komen niet voor efficiency, maar voor strijd. Voor die laatste ronde. Voor alles of niets. Voor coureurs die grenzen opzoeken. Niet voor ‘lift and coast’. Ik zeg het zoals Max het ook vaak zegt: houd het simpel. Laat ons racen. Want dit… voelt als controle verliezen en hopen dat het goedkomt.”

Gerelateerd