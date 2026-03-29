close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2025

Mekies over teleurstellende achtste plaats Verstappen: "We hebben veel geleerd"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Na een teleurstellende achtste plaats voor Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Japan erkent Laurent Mekies dat Red Bull Racing voor een flinke uitdaging staat. De teambaas en CEO van de renstal stelt dat de race op Suzuka weliswaar nuttige data heeft opgeleverd, maar dat het team de komende weken hard aan de slag moet om de problemen met de auto op te lossen.

Het huidige Formule 1-seizoen verloopt tot nu toe moeizaam voor Red Bull Racing. De renstal rijdt dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron in samenwerking met Ford, maar de nieuwe RB22 kampt met problemen op het gebied van balans en betrouwbaarheid. Tijdens de race in Japan wisten Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar wel de finish te halen, wat volgens Mekies cruciaal was voor de verdere ontwikkeling.

Beperkingen van de nieuwe auto

"Vandaag hebben we veel meer geleerd over de huidige beperkingen van onze auto", vertelt Mekies bij Verstappen.com na afloop van de race op het Japanse circuit . "Het was belangrijk voor ons om deel te nemen aan die gevechten en voor zowel Max als Isack om de raceafstand af te leggen, zodat we meer data konden verzamelen. Natuurlijk hebben we nog veel werk te verzetten en we hebben nu een paar weken de tijd om oplossingen te vinden voor die beperkingen", aldus de teambaas, die vorig jaar het stokje overnam van Christian Horner.

Focus op de fabriek

De achterstand op de concurrentie is momenteel aanzienlijk. Waar Mercedes domineert en Kimi Antonelli de overwinning pakte op Suzuka, staat Red Bull slechts vijfde of zesde in het constructeurskampioenschap. Mekies benadrukt dat er geen simpele oplossing is voor de huidige vormdip. "Op dit moment is het belangrijk om te werken aan het prestatieverschil met de jongens voor ons. Er is niet één specifiek gebied dat we kunnen aanwijzen als de oorzaak van onze problemen en we moeten aan alle aspecten werken", legt de Fransman uit. "Het voelt nu niet goed, maar ik heb alle vertrouwen in het team. Tijdens de pauze gaan we onze data grondig analyseren en in de simulator bekijken. We zullen niet alles opgelost hebben voor de volgende race, maar het team zal het zware werk doen en de oorzaak van onze problemen achterhalen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we, met de enorme inzet van iedereen in Milton Keynes, de komende weken optimaal zullen benutten om vooruitgang te boeken en verbeteringen te realiseren in Miami", besluit de teambaas.

Heb jij er vertrouwen in dat Red Bull de problemen met de RB22 dit seizoen nog kan oplossen?

70 stemmen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

  • 1 uur geleden
  • 7
  • Vandaag 10:11
  • 6
  • 3 uur geleden
  • 3
  • Gisteren 20:11
  • 3
  • Gisteren 18:41
  • 8
  • Gisteren 15:47
  • 10

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

21 minuten geleden 1
1 uur geleden
1 uur geleden 7
3 uur geleden 3
Ontdek het op Google Play
x