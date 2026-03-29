Alonso neemt net als Verstappen F1 niet meer serieus: "Onze kok kan ook door bocht tien"
Fernando Alonso heeft zich na een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Japan uiterst kritisch uitgelaten over de huidige Formule 1-reglementen. De Spanjaard, die eerder dit raceweekend voor het eerst vader werd en daardoor later op het circuit van Suzuka arriveerde, kwalificeerde zich slechts als eenentwintigste en kwam op zondag als achttiende over de streep.
Volgens de coureur van Aston Martin is de uitdaging van iconische rijderscircuits zoals Suzuka, Silverstone en Spa-Francorchamps door de huidige generatie auto's volledig verdwenen . Hij stelt dat de snelle bochtencombinaties tegenwoordig gereduceerd zijn tot plekken waar coureurs enkel hun batterij moeten opladen.In gesprek met de aanwezige pers nam de tweevoudig wereldkampioen geen blad voor de mond over de staat van de sport. "De uitdaging van Suzuka is weg", stelde hij onomwonden. Hij verwees daarbij naar een eerdere opmerking die hij dit seizoen in Bahrein maakte over het gebrek aan moeilijkheidsgraad op de huidige circuits. "Dat heb ik je in Bahrein al verteld, dat onze kok nog door bochten tien en twaalf kan rijden", aldus de Spanjaard. Hoewel hij die uitspraak direct enigszins nuanceerde, bleef zijn boodschap helder. "Nou, de kok misschien niet, maar ik weet het niet. Ik denk dat vijftig procent van de teamleden in Suzuka kan rijden", voegde hij daaraan toe.
Gebrek aan uitdaging in snelle bochten
De kern van de frustratie ligt bij de verplichte verdeling van het motorvermogen, waarbij de verbrandingsmotor en de elektromotor elk voor ongeveer de helft van de aandrijving zorgen. Om te voorkomen dat de batterij op de lange rechte stukken leeg raakt, moeten coureurs in de snelle bochten hun gas loslaten of het batterijverbruik uitschakelen. "Je vertraagt dus om de batterij op te laden in de snelle bochten, zodat je vol vermogen hebt op de rechte stukken. Talent is dus niet meer nodig", legde Alonso uit. Ook Charles Leclerc liep tegen dit probleem aan. De Ferrari-coureur won in de kwalificatie weliswaar tijd door met meer grip door de bochten te gaan, maar zag geen verbetering in zijn rondetijd omdat hij in die secties te veel van zijn batterij had gevraagd. Via de boordradio noemde de Monegask de situatie "een grote grap".
Verstappen hint op afscheid
Alonso hoopt dat de sport snel ingrijpt om problemen rondom het energiemanagement, zoals het zogeheten superclipping en de D-rates, op te lossen. Hij krijgt daarin bijval van Max Verstappen, die momenteel een moeizaam seizoen kent bij Red Bull Racing en na de race in Japan de achtste plaats in het kampioenschap bezet. De Nederlander liet al doorschemeren dat hij weinig voelt voor de huidige gang van zaken en hintte openlijk op een mogelijk afscheid van de sport. Een snelle regelwijziging lijkt echter onwaarschijnlijk. Voor een aanpassing van het motorreglement is de instemming nodig van de FIA, de Formule 1 en minimaal vier motorleveranciers. Dat betekent dat ook fabrikanten die de regels momenteel wel goed onder de knie hebben, zoals het team van Mercedes dat met Kimi Antonelli de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft, akkoord zouden moeten gaan met een verandering.
Net binnen
Net binnen
Veel gelezen
