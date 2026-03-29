De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Japan is officieel vastgesteld door de autosportfederatie FIA. Het team van Mercedes voert het veld aan op het circuit van Suzuka en bezet de volledige eerste startrij. Kimi Antonelli, die eerder deze maand in China de boeken inging als de jongste polesitter uit de geschiedenis van de Formule 1, vertrekt vanaf de eerste positie.

De jonge Italiaan wordt op de voorste rij geflankeerd door zijn teamgenoot George Russell, wat de dominantie van de Duitse renstal in de kwalificatie onderstreept . De W17-bolide bleek dankzij een superieure aerodynamische stabiliteit onverslaanbaar in de eerste sector van het circuit. In schril contrast met het succes van Mercedes staan de prestaties van Red Bull Racing. Max Verstappen kende een uiterst moeizame kwalificatie en kwam niet verder dan de elfde tijd. De Nederlander werd al in het tweede kwalificatiedeel uitgeschakeld nadat hij kampte met een onbestuurbare auto en grote balansproblemen. Er zijn geen gridstraffen in het spel, waardoor zijn elfde startplek puur het resultaat is van zijn gereden tijd op de baan. Het is voor het eerst sinds 2015 dat Verstappen in Japan buiten de top tien aan de race moet beginnen en daarmee is het voorlopige dramatische seizoen dus verder compleet.

McLaren en Ferrari in de achtervolging

Zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar, die dit seizoen is gepromoveerd naar de hoofdmacht van Oracle Red Bull Racing, wist wel door te dringen tot het laatste kwalificatiedeel en start als achtste. Achter het Mercedes-duo hebben McLaren en Ferrari de overige plekken voorin verdeeld . Oscar Piastri en Lando Norris kwalificeerden zich respectievelijk als derde en vijfde voor McLaren. Zij worden op de grid afgewisseld door de Ferrari's van Charles Leclerc op de vierde plaats en Lewis Hamilton op de zesde positie. De top tien wordt verder gecompleteerd door Pierre Gasly in de Alpine op de zevende plek, Gabriel Bortoleto in de Audi op positie negen en Arvid Lindblad, die zijn VCARB naar de tiende startplek stuurde.

Achterhoede en weersverwachting

Verder naar achteren op de grid is het nieuwe Cadillac Formula 1 Team terug te vinden. De Amerikaanse renstal, die dit seizoen als elfde team is toegetreden tot de koningsklasse van de autosport, bezet de tiende startrij. Sergio Pérez start de race als negentiende, net voor zijn ervaren teamgenoot Valtteri Bottas op de twintigste plaats. De allerlaatste startrij in Suzuka is gereserveerd voor Aston Martin, met Fernando Alonso op de eenentwintigste en Lance Stroll op de tweeëntwintigste en laatste positie. De coureurs kunnen zich opmaken voor een mogelijk wisselvallige race. Hoewel de ochtend op het Japanse circuit nog zonnig begon, voorspellen de weergoden voor de middag een kans op regen die schommelt tussen de 25 en 40 procent. De buitentemperatuur zal tijdens de wedstrijd naar verwachting tussen de 9 en 18 graden Celsius liggen.