Arvid Lindblad, Racing Bulls, Australia, 2026

Lindblad trots op behalen Q3: "Moest mijn hersenen uitzetten"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Daar waar Max Verstappen aan het einde van Q2 nog even mocht hopen op een top-tien kwalificatie, was het Arvid Lindblad die uiteindelijk als laatste doorstootte naar Q3. De Engelsman vertelde dat hij voor dat laatste rondje "zijn hersenen moest uitzetten" en zonder angst moest gaan knallen.

De rookie, die voor Racing Bulls uitkomt, wist uiteindelijk de tiende tijd te rijden in de kwalificatie, terwijl teamgenoot Liam Lawson bleef steken op P14. Op het circuit in Japan is een flinke portie zelfvertrouwen nodig, en Lindblad onthult dat hij zich daar dan ook volledig op richtte in de laatste fase van Q2.

Druk liep op in slotfase Q2

Verstappen zat in de slotminuten van die sessie op het randje van de gevarenzone, en het was Lindblad die de Nederlander uiteindelijk eruit duwde. “Ja, ik ben echt heel blij. Wat ik in Q2 deed, was echt mega. Ik ben er echt trots op,” vertelt Lindblad over het behalen van Q3. Daarvoor was ook wel een reden: de vrije trainingen verliepen namelijk niet vlekkeloos. “Na alle problemen die we hadden in VT2 en opnieuw in VT3, liepen we telkens achter de feiten aan, zeker op een baan zoals hier, waar het gaat om vertrouwen opbouwen. Ik wilde zo graag de limiet opzoeken. Met al die tegenslagen om dan alsnog zo’n rondje neer te zetten, daar ben ik echt trots op.”

De rookie had slechts één rondje waarin het moest gebeuren: “Ik heb dit zo vaak op televisie gezien, dat het neerkomt op één rondje en dat je het zonder angst moet doen. Als ik het in de muur had geparkeerd, was dat maar zo. Maar ik wist dat als ik alles goed deed, Q3 erin zat. Ik heb mijn hersenen uitgezet en ben er vol voor gegaan.”

