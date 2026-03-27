Viaplay-commentator Atle Gulbrandsen heeft zich kritisch uitgelaten over de houding van Max Verstappen tijdens de mediadag in Japan. De viervoudig wereldkampioen zorgde voor de nodige ophef door een journalist van de Britse krant The Guardian weg te sturen uit de hospitality-unit van Red Bull Racing. Volgens Gulbrandsen is de actie van de Limburger een kwalijke zaak voor de journalistiek binnen de Formule 1.

Het incident vond plaats op de donderdag, toen Verstappen weigerde aan zijn geplande mediasessie te beginnen zolang journalist Giles Richards in de ruimte aanwezig was. De Limburger stelde zich onverzettelijk op en maakte direct duidelijk dat hij niet van plan was om te praten in de aanwezigheid van de Brit. "Ik zeg niets, voordat hij is vertrokken", zei Verstappen gefrustreerd. Toen Richards vroeg of dit te maken had met een vraag van vorig jaar, herhaalde de coureur zijn eis met de woorden: "Eruit".

Artikel gaat verder onder video

De aanleiding in Abu Dhabi

De aanleiding voor de frictie tussen Verstappen en Richards ligt bij de seizoensfinale in Abu Dhabi in december vorig jaar. Tijdens dat weekend stelde de journalist een vraag over een aanvaring die Verstappen eerder in het seizoen had met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje. Verstappen kreeg voor die touché een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij kostbare punten kwijtraakte in de titelstrijd. Richards suggereerde dat dit moment Verstappen uiteindelijk het kampioenschap had gekost, aangezien hij de titel met slechts twee punten verschil verloor van Lando Norris. Hij kon de vraag van de journalist "met zijn domme grijns", zoals de Red Bull-coureur zei, niet waarderen.

Onacceptabel gedrag

Voor Atle Gulbrandsen, die als commentator van Viaplay en als journalist de koningsklasse op de voet volgt, is de maat hiermee vol. Hij vindt dat een coureur van het kaliber van Verstappen zich niet op deze manier tegenover de media hoort op te stellen. "Onder voorbehoud dat er informatie kan zijn die ik niet ken, is het belangrijk voor mij als vertegenwoordiger van de vrije pers om te zeggen dat het gedrag van Max Verstappen op Suzuka totaal onacceptabel is", zo heeft de Noor laten weten via zijn sociale media.

