Na de eerste krachtmetingen van het seizoen strijkt het Formule 1-circus neer in Japan voor de Grand Prix op het legendarische Suzuka Circuit. Het lijkt erop dat we typische lenteomstandigheden kunnen verwachten met een mix van zon en een kans op neerslag tijdens het aankomende raceweekend.

De Grand Prix van Japan wordt verreden van vrijdag 27 maart tot en met zondag 29 maart. Voor de Nederlandse fans is het dit weekend extra opletten met de aanvangstijden, aangezien in de nacht van zaterdag op zondag de overgang naar de zomertijd plaatsvindt. Naast de actie op de baan zijn er ook opvallende verschijningen in de pitstraat; zo rijdt Haas met een speciale 'Godzilla'-livery en verschijnt Racing Bulls met een eenmalig ontwerp. Tijdens de eerste vrije training zal Jak Crawford bovendien de plek van Fernando Alonso innemen bij Aston Martin. Op sportief vlak is de aandacht gericht op Mercedes, dat momenteel domineert met twee opeenvolgende 1-2 finishes en waar Kimi Antonelli indruk maakt als de jongste polesitter ooit.

Weersverwachting

De omstandigheden op Suzuka beloven dit weekend relatief koel te worden. De maximumtemperaturen overdag schommelen tussen de 15°C en 18°C, terwijl het kwik 's nachts kan dalen tot waarden tussen de 5°C en 10°C. Daarnaast wordt er een briesje verwacht met windsnelheden van 10 tot 15 kilometer per uur. Dit kan op het open circuit invloed hebben op de aerodynamische balans van de auto's, zeker in uitdagende secties zoals de snelle Esses en de 130R. Pirelli heeft voor dit weekend de hardste compounds geselecteerd, waarbij een eenstopstrategie de meest waarschijnlijke optie lijkt door de lagere temperaturen.

Voor de kwalificatie op zaterdag wordt momenteel rekening gehouden met een neerslagkans van 30 tot 40 procent, wat vooral in de middaguren voor onvoorspelbaarheid kan zorgen. Op de dag van de race is de voorspelling gunstiger met een neerslagkans van ongeveer 20 tot 30 procent onder overwegend zonnige tot licht bewolkte omstandigheden. Het is de vraag of de wisselvalligheid van de Japanse lente nog voor verrassingen gaat zorgen in de strijd om de overwinning.

Tijdschema GP Japan 2026 (Nederlandse tijd) Sessie Datum Tijd (Europe/Amsterdam) Vrije Training 1 (VT1) Vrijdag 27 maart 03:30 - 04:30 (CET) Vrije Training 2 (VT2) Vrijdag 27 maart 07:00 - 08:00 (CET) Vrije Training 3 (VT3) Zaterdag 28 maart 03:30 - 04:30 (CET) Kwalificatie Zaterdag 28 maart 07:00 - 08:00 (CET) Grand Prix (Race) Zondag 29 maart 07:00 (CEST)

