Volgens Formule 1-legende Mario Andretti zijn de felle uitspraken van Max Verstappen over de nieuwe reglementen vooral te wijten aan de huidige sportieve resultaten van de Nederlander. De wereldkampioen van 1978 stelt dat Verstappen simpelweg minder plezier beleeft nu hij niet langer domineert en dat de kritiek daaruit voortvloeit. Dat laat hij weten in de podcast Drive to Wynn.

Verstappen heeft zich dit jaar al meermaals kritisch uitgelaten over de regels die dit seizoen zijn ingevoerd. Hij omschreef de nieuwe generatie auto's eerder als "anti-racing" en vergeleek de sport met "Formula E on steroids". Vooral de verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische batterijcapaciteit is de Limburger een doorn in het oog, omdat dit coureurs zou dwingen tot onnatuurlijk rijgedrag op de baan om energie te regenereren.

Frustratie door gebrek aan dominantie

Andretti ziet de situatie echter anders en koppelt de ongezouten mening van de Red Bull-coureur aan de tegenvallende prestaties op het asfalt. "Max is gewend om vooraan te rijden en alles naar zijn hand te zetten, dus hij heeft nu niet zoveel plezier als hij zou willen", aldus de Amerikaan. Volgens Andretti hoort het bij de sport dat de krachtsverhoudingen verschuiven en moeten coureurs simpelweg dealen met de middelen die zij tot hun beschikking hebben.

Aanpassen aan de situatie

De legendarische coureur benadrukt dat het de taak van een rijder is om zich aan te passen aan de omstandigheden, ongeacht hoe de reglementen eruitzien. "Het is aan iedereen om het beste te maken van de situatie. De vreugde van het rijden zit in het extraheren van het maximale uit je materiaal", zo stelt Andretti in de podcast. Hij vindt dan ook dat coureurs niet moeten klagen over de kaarten die ze gedeeld krijgen, maar zich moeten focussen op het verbeteren van de techniek.

Moeizame start voor Red Bull Racing

De kritiek van Verstappen valt samen met een uiterst lastige openingsfase van het kampioenschap. Na de eerste twee races in Australië en China bezet de drievoudig wereldkampioen de achtste plek in de tussenstand met slechts acht punten. Terwijl Mercedes met George Russell en Andrea Kimi Antonelli momenteel de ranglijst aanvoert, kampt Red Bull Racing met technische problemen en een auto die naar verluidt ongeveer 20 kilo boven het minimumgewicht zit.

Blik op Japan

Komend weekend staat de Grand Prix van Japan op het programma op het circuit van Suzuka. Voor Verstappen is dit een cruciale mogelijkheid om de weg omhoog weer in te zetten, al blijft de kritiek op de nieuwe regels de paddock domineren. Andretti blijft er echter bij dat de focus moet liggen op het racen zelf in plaats van op de randvoorwaarden. Volgens de Amerikaan is het aan de teams en rijders om de technische uitdagingen van dit seizoen te overwinnen en de weg terug naar het podium te vinden.

