De Formule 1-karavaan is afgereisd naar Japan, waar aanstaande zondag de derde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. Max Verstappen heeft de afgelopen jaren gedomineerd op Suzuka, maar kan de viervoudig wereldkampioen die reeks voortzetten?

Dat Max Verstappen en de Grand Prix van Japan een gelukkig huwelijk vormen, blijkt overduidelijk uit de statistieken. De Red Bull Racing-coureur won de race achtereenvolgend in 2022, 2023, 2024 en 2025. Daarmee is hij de enige coureur die in het grondeffect-tijdperk van de Formule 1 de Grand Prix van Japan op zijn naam heeft geschreven. Maar maakt de Limburger aanstaande zondag opnieuw kans op de overwinning? Kijkend naar de recente problemen bij Red Bull Racing, lijkt de kans klein. Waar Mercedes het veld domineert met Ferrari daar niet ver achter, kampt de RB22 met overgewicht en balansproblemen.

Verstappen en de Grand Prix van Japan

Dat het circuit in Suzuka Verstappen goed ligt, kan uiteraard in zijn voordeel werken. We hebben in het verleden vaker magische dingen gezien van rijders op specifieke circuits. In 2022 vormde Suzuka nog het decor voor de tweede wereldtitel van Verstappen. De 28-jarige coureur won destijds de race, met Leclerc daarachter op de tweede plaats. In eerste instantie leek de Ferrari-coureur daarmee het tweede wereldkampioenschap van Verstappen uit te stellen.

Leclerc kreeg na afloop van de race echter een tijdstraf, omdat hij in de laatste bocht van de laatste ronde de baan had afgesneden. Wat volgde was een periode van onduidelijkheid en chaos, waarin niemand wist of Verstappen nu wel of geen kampioen was. Zelf dacht hij van niet, tot hem gevraagd werd in een speciale stoel te gaan zitten, die klaar was gezet voor de wereldkampioen. Of de Grand Prix van Japan dit jaar opnieuw voor spektakel gaat zorgen, zal aanstaande zondag blijken. De race gaat om 07:00 uur Nederlandse tijd van start.

