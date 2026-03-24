Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?
De Formule 1-karavaan is afgereisd naar Japan, waar aanstaande zondag de derde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. Max Verstappen heeft de afgelopen jaren gedomineerd op Suzuka, maar kan de viervoudig wereldkampioen die reeks voortzetten?
Dat Max Verstappen en de Grand Prix van Japan een gelukkig huwelijk vormen, blijkt overduidelijk uit de statistieken. De Red Bull Racing-coureur won de race achtereenvolgend in 2022, 2023, 2024 en 2025. Daarmee is hij de enige coureur die in het grondeffect-tijdperk van de Formule 1 de Grand Prix van Japan op zijn naam heeft geschreven. Maar maakt de Limburger aanstaande zondag opnieuw kans op de overwinning? Kijkend naar de recente problemen bij Red Bull Racing, lijkt de kans klein. Waar Mercedes het veld domineert met Ferrari daar niet ver achter, kampt de RB22 met overgewicht en balansproblemen.
Verstappen en de Grand Prix van Japan
Dat het circuit in Suzuka Verstappen goed ligt, kan uiteraard in zijn voordeel werken. We hebben in het verleden vaker magische dingen gezien van rijders op specifieke circuits. In 2022 vormde Suzuka nog het decor voor de tweede wereldtitel van Verstappen. De 28-jarige coureur won destijds de race, met Leclerc daarachter op de tweede plaats. In eerste instantie leek de Ferrari-coureur daarmee het tweede wereldkampioenschap van Verstappen uit te stellen.
Chaos en sensatie
Leclerc kreeg na afloop van de race echter een tijdstraf, omdat hij in de laatste bocht van de laatste ronde de baan had afgesneden. Wat volgde was een periode van onduidelijkheid en chaos, waarin niemand wist of Verstappen nu wel of geen kampioen was. Zelf dacht hij van niet, tot hem gevraagd werd in een speciale stoel te gaan zitten, die klaar was gezet voor de wereldkampioen. Of de Grand Prix van Japan dit jaar opnieuw voor spektakel gaat zorgen, zal aanstaande zondag blijken. De race gaat om 07:00 uur Nederlandse tijd van start.
Van Gameren gaat in tegen negatieve houding: "Niet hele tijd eigen sport afbranden"
- Gisteren 19:59
- 11
'Mercedes wil opnieuw proberen Verstappen los te weken, Russell wederom op de wip'
- Gisteren 16:00
- 16
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar
De slechte racestarts van Verstappen dit Formule 1-seizoen op een rijtje
- 36 minuten geleden
Plotseling vertrek Wheatley roept vragen op: 'Hij was wel een halve teambaas'
- 50 minuten geleden
'Horner en Mercedes krijgen concurrentie van miljardair voor aandelen Alpine'
- 1 uur geleden
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
- 2 uur geleden
- 5
- 3 uur geleden
Juncadella verdedigt Verstappen na kritische Britse media: 'Zit dit maar even uit'
- 3 uur geleden
- 2
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- Vandaag 08:01
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart