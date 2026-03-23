Rob van Gameren gaat in het Ziggo Sport Race Café in op de rol van Formule 1-analisten en de verantwoordelijkheid die zij dragen in hun berichtgeving over de sport. Volgens de presentator en sidekick is het van groot belang dat er een balans wordt gevonden tussen kritische kanttekeningen en het behouden van enthousiasme bij de achterban.

De discussie laait op nadat verschillende internationale analisten, waaronder Guenther Steiner, zich kritisch hadden uitgelaten over de houding van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen beleeft een moeizame start van het seizoen. Na een zesde plaats in Australië en een uitvalbeurt in China door een koelingsprobleem, staat de Nederlander momenteel op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Verstappen uitte de afgelopen tijd meermaals zijn ongenoegen over de nieuwe reglementen en de prestaties van de Red Bull-Ford krachtbron, wat hem op felle kritiek kwam te staan van Steiner.

Steiner ziet 'kinderachtig gedrag'

De voormalig Haas-teambaas is van mening dat de frustratie van Verstappen niet zozeer bij de regels ligt, maar bij het feit dat hij momenteel niet over de snelste auto beschikt. Steiner verweet de Limburger een gebrek aan geduld met de nieuwe technologie en gebruikte daarbij een opvallende vergelijking. "Soms gooit Max de speeltjes wel heel snel uit de kinderwagen als de dingen niet gaan zoals hij wil", zo klinkt het oordeel van de analist. Volgens Steiner is het niet de schuld van de reglementen, maar van het team dat de zaken nog niet op orde heeft.

Van Gameren pleit voor nuance

Van Gameren begrijpt dat er kritiek is, maar waarschuwt voor de toon waarop deze geuit wordt. Hij stelt dat analisten moeten oppassen dat zij de sport niet onnodig beschadigen voor de kijkcijfers. "Je kan natuurlijk niet de hele tijd je eigen sport gaan afbranden", zo stelt Van Gameren. Hij benadrukt dat de liefde voor de sport de boventoon zou moeten voeren, ook als de huidige situatie op de baan niet ideaal is. Volgens de sidekick van het Race Café is het een kwestie van acceptatie van de huidige krachtsverhoudingen, waarbij Mercedes en Ferrari momenteel de toon zetten. "We zijn allemaal fans van de sport en we zouden inderdaad liever zien dat het anders is, alleen op het moment is het even niet anders", zo legt hij uit. Van Gameren vindt dat analisten de taak hebben om de fans mee te nemen in het verhaal, in plaats van enkel de negatieve aspecten te belichten. "Als wij hier elke week gaan roepen van: je kan eigenlijk beter niet meer kijken, het gaat helemaal nergens over dit. Ja, dan denken mensen thuis ook: oké, de groeten."

