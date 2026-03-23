Van Buuren ziet kansen op Suzuka voor Verstappen: "Max is altijd goed hier"
Van Buuren ziet kansen op Suzuka voor Verstappen: "Max is altijd goed hier"
Max Verstappen beleeft een uiterst moeizame start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Volgens autocoureur Meindert van Buuren heeft dit alles te maken met de technische staat van de Red Bull RB22. Terwijl George Russell namens Mercedes de ranglijst aanvoert met 51 punten, moet Verstappen het doen met een schamele achtste plaats en slechts acht punten. Volgens Van Buuren kampt de auto van de Nederlander met extreem overgewicht, wat een enorme impact heeft op de rondetijden.
In het Ziggo Sport Race Café legt Van Buuren uit dat de bolide van Verstappen momenteel 28,5 kilogram boven het minimumgewicht zit. De gevolgen daarvan zijn in de data duidelijk zichtbaar: het zou de Limburger ongeveer één seconde per ronde kosten. Ter vergelijking geeft de coureur aan dat de concurrentie van Mercedes de zaken veel beter op orde heeft; de auto van Russell zou slechts twee kilogram te zwaar zijn. Red Bull hoopt de komende periode te gebruiken voor een grootschalig afslankprogramma om het gat te dichten.
Achteruitgang
Na een zesde plaats in Australië volgde onlangs een nog grotere teleurstelling in China, waar Verstappen tien ronden voor het einde uitviel met problemen aan de aandrijflijn. Van Buuren ziet een zorgwekkende trend bij de regerend wereldkampioen. "China was in mijn ogen een klein stapje achteruit ten opzichte van Australië voor Max, want in Australië vond ik het nog niet eens echt heel slecht gaan", zo stelt hij vast. De technische problemen aan de Red Bull Powertrains-unit zorgden ervoor dat Verstappen dit jaar al vroeg tegen een grote achterstand aankijkt.
Kansen op Suzuka?
Komend weekend staat de Grand Prix van Japan op het programma, een circuit waar Verstappen historisch gezien zeer succesvol is met vier opeenvolgende overwinningen tot en met 2025. Hoewel de RB22 nog niet op het gewenste niveau is, kunnen externe factoren een rol gaan spelen op het circuit van Suzuka. De weersvoorspellingen wijzen op een grote kans op regen tijdens de race op zondag. "Max is altijd goed hier. Gekke races kan je natuurlijk altijd hebben, safety car-situaties, noem het allemaal maar op. Als je dan net even geluk hebt. Zeg nooit nooit", aldus Van Buuren. "Vroeger stond ik ook altijd aan de start met het idee: we gaan nu winnen. En dat moet je ook doen, en ik denk dat Max dat ook gewoon heeft elke keer als hij in de auto zit", zo besluit hij.
Van Buuren ziet kansen op Suzuka voor Verstappen: "Max is altijd goed hier"
- 36 minuten geleden
