Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

Het MotoGP-weekend in Brazilië is ontsierd door een bizar incident op het Autódromo Internacional de Goiânia. Een enorm zinkgat op het rechte stuk bij start en finish zorgde voor grote chaos en flinke vertragingen tijdens het raceweekend. De organisatie moest alle zeilen bijzetten om de veiligheid van de coureurs te waarborgen nadat het asfalt op het Ayrton Senna-circuit letterlijk was weggezakt.

De problemen ontstonden op zaterdag, toen er een krater van bijna twee meter breed en een meter lang verscheen op het start-finishgedeelte. De diepte van het gat was dusdanig dat medewerkers tot hun middel in de grond stonden terwijl ze de schade inspecteerden. De oorzaak van de verzakking moet worden gezocht in de extreme regenval die de regio de afgelopen dagen teisterde, wat leidde tot bodemerosie en grondverplaatsing onder het baanoppervlak.

Artikel gaat verder onder video

Verplaatsing van de grond

Tome Alfonso, de veiligheidsfunctionaris van de FIM, gaf tekst en uitleg over de situatie die de kwalificaties voor de Moto2 en Moto3 volledig ontregelde. Hij bevestigde dat de weersomstandigheden de hoofdoorzaak waren van het gevaarlijke gat in de baan. "Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is er een verzakking in het baanoppervlak ontstaan, veroorzaakt door grondverplaatsing", aldus Alfonso.

Ondanks de ernst van de situatie was er ook een lichtpuntje voor de organisatie. De verzakking bevond zich namelijk niet direct op de ideale lijn die de coureurs volgen op het rechte stuk. "Het ligt buiten de racelijn en we zijn het probleem al aan het herstellen. Als alles goed gaat, zouden we vandaag de MotoGP-sprintrace moeten kunnen verrijden", zo stelde de veiligheidsman gerust. De sprintrace kon uiteindelijk inderdaad met de nodige vertraging van start gaan en werd gewonnen door Marc Márquez.

Niet het eerste incident in Brazilië

Het incident in Goiânia staat niet op zichzelf en roept herinneringen op aan een vergelijkbaar voorval op het circuit van Interlagos in februari 2022. Destijds verscheen er een groot gat bij de Ferradura-bocht door een lek in het drainagesysteem, waardoor de grond onder de baan wegschoelde. Hoewel de schade toen provisorisch werd afgeschermd om races door te laten gaan, onderstreept het huidige voorval de terugkerende problemen met de infrastructuur van Braziliaanse circuits bij extreme weersomstandigheden.

Zorgen voor de Formule 1

Hoewel de Formule 1 pas in november afreist naar São Paulo voor de Grand Prix van Brazilië, zorgt de situatie in Goiânia nu al voor gefronste wenkbrauwen. De aanhoudende problemen met de afwatering en de kwaliteit van het asfalt zijn een punt van zorg voor de koningsklasse. Tijdens de hoofdrace op zondag in Goiânia begon het asfalt in bocht 11 zelfs los te laten, wat leidde tot het inkorten van de race van 31 naar 23 ronden.

Verschillende Formule 1-teams zouden inmiddels extra informatie hebben opgevraagd over de structurele integriteit van Interlagos. Hoewel de race in november vooralsnog niet direct in gevaar lijkt te komen, houdt de FIA de ontwikkelingen in Brazilië nauwlettend in de gaten. De organisatorische uitdagingen en de impact van het klimaat op het asfalt blijven een belangrijk aandachtspunt voor de rest van het seizoen.

Gerelateerd