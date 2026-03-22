Verstappen disqualified after NLS2

Mercedes deelt statement en verklaart diskwalificatie Verstappen op Nürburgring

Verstappen disqualified after NLS2 — Foto: © IMAGO x GPFANS
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen hadden de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie, op hun naam geschreven. Maar de nummer-3-bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing is gediskwalificeerd. Het Duitse merk is met een verklaring gekomen.

Het trio in de door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG kwam bijna een minuut eerder dan de concurrentie aan de finish. In de avond werden Gounon, Juncadella en Verstappen echter uit de resultaten geschrapt. De reden? Ze hadden te veel setjes banden gebruikt gedurende de zaterdag. Het was in overtreding van Artikel III.c van de DMSB-Bestimmungen Musterreifen-Prozedere, waarin per racelengte staat aangegeven hoeveel slicks er gebruikt mogen worden. Bij NLS-wedstrijden van vier uur ligt de limiet op 24 individuele banden, wat uiteraard gelijk is aan zes setjes rubber. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing had er echter zeven gebruikt.

Statements van Mercedes en Stefan Wendl

Mercedes-AMG Motorsport heeft een statement uitgebracht: "Het 2026-seizoen op de Nürburgring is met gemengde gevoelens begonnen. We kwamen als eerste over de streep, maar vervolgens zijn we gediskwalificeerd. Tijdens routinechecks van de technische commissie werd ontdekt dat het team zeven setjes banden had gebruikt op de dag van de race in plaats van de toegestane zes. De fout gebeurde tijdens de kwalificatie, toen er meerdere rijders- en bandenwissels werden geoefend."

Na de eerste snelle tijd van Juncadella verreden Verstappen en Gounon afwisselend de ene na de andere installatieronden om Max de mogelijkheid te geven de pitstops onder de knie te krijgen. Hij is dan wel een viervoudig wereldkampioen, rijderswissels doet hij normaal gesproken nooit en dan is het altijd verstandig om dat te oefenen. Maar dit keer heeft het de Verstappen Racing-formatie de overwinning gekost.

Stefan Wendl, het hoofd van Mercedes-AMG Customer Racing, voegde eraan toe: "Een NLS-weekend dat we niet gauw gaan vergeten: het racen was geweldig, de sfeer was ongelooflijk, en de vreugde die we eerst hadden bij de overwinning. De teleurstelling is des te groter, aangezien een fout achter de schermen tot een diskwalificatie heeft geleid, en dat doet pijn. Op de Nordschleife moet echt alles samenkomen. Nu gaan we ons concentreren op het analyseren, leren van en voorbereiden op de aankomende races en het hoogtepunt, de 24-uurswedstrijd."

