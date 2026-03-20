Credit for photo: Mercedes-Benz AG x GPFANS

Marko verbood Verstappen rit op Nordschleife: "Voor mij te gevaarlijk"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen is dit weekend te vinden op de legendarische Nordschleife voor de tweede ronde van de NLS, maar het had niet veel gescheeld of de Nederlander had daar in een Formule 1-auto gereden. Dr. Helmut Marko onthult echter dat hij persoonlijk een stokje heeft gestoken voor dat spectaculaire plan.

Hoewel Verstappen dit weekend in actie komt met een Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing, reikten zijn ambities voor de 'Groene Hel' in het verleden veel verder. De viervoudig wereldkampioen wilde een demonstratierun organiseren met een Formule 1-wagen van Red Bull op het iconische circuit. "Dat was niet toegestaan, anders had ik het al lang gedaan", aldus Verstappen zelf tijdens het afgelopen raceweekend in China.

Gevaarlijke ambities

Marko vertelt nu bij F1-Insider dat hij direct ingreep toen hij van de plannen van de Limburger hoorde. "Jaren geleden droomde Max al hardop bij mij over de Nordschleife. Hij wilde destijds een demonstratierun houden met een Formule 1-auto van Red Bull. Maar bij mij gingen toen alle alarmbellen af", stelt de Oostenrijker. De angst van Marko was niet ongegrond, aangezien hij vermoedde dat Verstappen niet van plan was om het bij een rustige showronde te laten. "Van een demonstratierun was geen sprake! Max had die krankzinnige video gezien waarin Timo Bernhard met een Le Mans-Porsche het ronderecord verbrak. Ik geloof dat hij dat met de Red Bull wilde overtreffen. Dat was voor mij te gevaarlijk. Daarom heb ik er een stokje voor gestoken en het verboden."

Uitleven in de GT3

Inmiddels heeft Verstappen een veiliger alternatief gevonden in de GT3-klasse. Dit weekend deelt hij de Mercedes-AMG GT3 met Jules Gounon en Dani Juncadella, wat dient als voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in mei. Marko is opgelucht dat de Nederlander nu op deze manier zijn passie voor het circuit kan uiten. "Gelukkig kan hij zich nu met de Mercedes-GT3 uitleven op de Nordschleife", zegt de adviseur. Toch denkt hij dat de bewijsdrang van Verstappen nog niet volledig is verdwenen: "Ik vrees echter dat hij het ronderecord van Timo Bernhard nog steeds in zijn achterhoofd heeft. Hij is nu eenmaal een racer van de oude stempel."

'Zusterteam Racing Bulls heeft Ford-motor beter onder de knie dan Red Bull zelf'

Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special

Clear over Verstappen: "Als hij op P1 lag, zou hij hetzelfde zeggen"

'Liberty Media zeer tevreden over Formule 1 in 2026'

Schumacher kritisch op houding Verstappen: 'Michael hield het allemaal binnenskamers'

Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"

