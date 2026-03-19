Duitse journalist in de bres voor "goudeerlijke" Verstappen: "Wie dat zegt, kent Max niet"

Max Verstappen krijgt de laatste tijd veel kritiek te verduren vanwege zijn ongezouten mening over de huidige reglementen in de Formule 1. Nu krijgt de Nederlander echter bijval uit Duitsland. Christian Danner, hoofdcommentator bij de Duitse zender RTL, neemt het in een vurig betoog op voor de Limburger. Volgens Danner is de kritiek van de coureur op de huidige gang van zaken volledig terecht.

De meervoudig wereldkampioen uitte onlangs zijn frustraties over de complexe regels, wat hem op felle reacties van onder meer Juan Pablo Montoya en Marc Surer kwam te staan. Danner vindt echter dat de sport juist naar Verstappen moet luisteren. "We hebben het hier niet over een incompetente man die geen flauw idee heeft waar hij het over heeft," stelt Danner. "Dit is een meervoudige wereldkampioen, een man die ook races won toen hij niet in de beste auto zat. Hij is iemand die vanaf het begin altijd met zijn eigen onafhankelijke en eerlijke werkwijze voor verandering heeft gezorgd. We hoeven niet te twijfelen aan zijn geloofwaardigheid of zijn vaardigheden."

Goudeerlijke Verstappen zegt wat hij denkt

De suggestie dat Verstappen alleen klaagt omdat hij momenteel op de achtste plaats in het kampioenschap staat, is volgens Danner onjuist. De Duitser benadrukt dat de Red Bull-coureur altijd eerlijk is geweest, ongeacht zijn positie op de ranglijst. "Natuurlijk zijn er mensen die nu zeggen dat hij dit zegt omdat hij op de achtste plek rijdt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat die mensen Max niet kennen. Max Verstappen is iemand die altijd zegt wat hij denkt. Als je zijn werkwijze in de Formule 1 in één woord wilt samenvatten, is dat doodeerlijk." De kern van de onvrede ligt bij de manier waarop de huidige auto's bestuurd moeten worden. Verstappen klaagt al sinds 2023 over de invloed van software en energiemanagement, die het pure racen in de weg zouden zitten.

Niks met racen te maken

Danner begrijpt die frustratie volledig en legt uit dat de Nederlander zich beperkt voelt in zijn rijstijl. "Hij vindt dat dit niks met racen te maken heeft, omdat hij permanent wordt afgeremd door het energiemanagement en de software bij de starts," aldus Danner. "De flow die hij in een ronde had en waarmee hij altijd tot op de limiet alles kon maximaliseren, en waarmee hij op het laatste moment kon remmen of veel snelheid kon meenemen naar het rechte stuk, die is tegenwoordig ver verdwenen." Hoewel de race in Shanghai voor de toeschouwers vermakelijk was, spreekt Verstappen volgens Danner namens het overgrote deel van de grid.

In gesprek met de FIA

De commentator adviseert de Nederlander dan ook om de huidige pauze in april te gebruiken voor een direct gesprek met de machthebbers van de sport, in plaats van dit via het team te laten lopen. "Hij moet rechtstreeks praten met de FIA-president en met Stefano Domenicali. Ze moeten dat niet indirect laten doen via het team of een technisch directeur. Ze moeten rechtstreeks met elkaar praten en erkennen dat ze een probleem hebben." Danner concludeert dat er bij de FIA en de FOM wel degelijk een opening is om naar de coureurs te luisteren: "De bereidheid van de FIA en de FOM om initiatief te nemen is er in ieder geval wel. Die kans moet Max Verstappen aangrijpen."

