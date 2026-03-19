Peter Windsor is van mening dat de Formule 1 er momenteel niet in slaagt om het ware talent van Max Verstappen aan het licht te brengen. Volgens de Brit staat de huidige generatie auto's zover van de limiet verwijderd dat de kwaliteiten van de viervoudig wereldkampioen ondersneeuwen. Dat vertelt de voormalig medewerker van Williams in een analyse over de huidige staat van de sport.

Hoewel Verstappen bekendstaat om zijn vermogen om constant op de limiet te presteren, valt het dit seizoen tot dusver niet zijn kant op. Terwijl Mercedes de sport domineert, kampt de Nederlander met de nodige frustraties bij Red Bull Racing. Vooral het verplichte energiemanagement, waarbij coureurs de batterij nauwkeurig moeten beheren voor een snelle rondetijd, is een doorn in het oog van de Limburger. Hij bestempelde de nieuwe regels eerder al als "Mario Kart", een mening waar Windsor zich bij aansluit.

Ver van het potentieel

Windsor benadrukt dat de huidige bolides de coureurs niet meer uitdagen zoals vroeger. "We zitten zó ver van de limiet, dat is eigenlijk de beste manier om het te omschrijven", klinkt het. "Langzaam is niet het juiste woord, maar we zitten mijlenver van het potentieel van deze auto’s." De analist blikt daarbij terug op de wagenbeheersing die hij in het verleden zag bij coureurs als Michael Schumacher of een jonge Verstappen op het circuit van Suzuka. Tegenwoordig ziet hij dat technisch vernuft minder terug bij de nieuwe garde, zoals Arvid Lindblad. "Nu zie je iemand als Arvid Lindblad door de Degners gaan en het is gewoon vol gas, geen probleem. Onderstuur? Negatief gekantelde rechterbocht? Geen enkel onderstuur. Gewoon insturen", aldus Windsor over de verrichtingen van het jonge talent.

Onzichtbare verschillen

Volgens Windsor schiet de Formule 1 tekort in het in beeld brengen van de kwaliteiten van de topcoureurs. "De Formule 1 heeft er geen goed werk van gemaakt om het verschil te laten zien tussen een Max Verstappen die bocht 1A ingaat en een Liam Lawson die dat doet op Suzuka." De Brit wijst erop dat de technische details, zoals de manier waarop Verstappen zijn auto stabiliseert tijdens het insturen, verloren gaan voor de kijker. "Mensen zoals jij en ik wezen daar dan op, kijk naar de instuurfase van Max, hoe hij de auto stabiliseert en alle vier de banden op het asfalt houdt", vervolgt hij. "En kijk naar Liam, die wijder instuurt, meer druk op de achterkant zet en met scherpere inputs rijdt."

Focus op de Netflix-generatie

De journalist stelt dat de sport de focus is verloren op wat een coureur echt goed maakt, omdat de prioriteiten zijn verschoven naar puur entertainment. "Het maakt ze niets uit dat ze 40 kilometer per uur langzamer bocht 1A ingaan. Als ze maar naast elkaar rijden, of zelfs met drie auto’s naast elkaar. Dat is veel belangrijker geworden voor de Netflix-generatie." Windsor uit zijn onbegrip over deze ontwikkeling: "Zonder al te respectloos te willen zijn: het interesseert hen totaal niet. Het enige wat ze willen zien, is twee auto’s naast elkaar, hopelijk wiel aan wiel, zonder dat het eindigt in een crash, maar met rook van de achterbanden richting bocht 1."

Afhaken van de fans

De onvrede over de huidige koers van de koningsklasse van de autosport sijpelt ook door naar de achterban. Zo laat fan Glenny weten dat de frustratie inmiddels hoog oploopt door de nadruk op randzaken. "We hebben het veel te vaak over energie-management, knopjes indrukken, het vooralsnog onverklaarbare voordeel van Mercedes, de kritiek op 's werelds beste Formule 1 coureur", zo klinkt het.

Gerelateerd