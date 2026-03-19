Max Verstappen heeft met zijn ongezouten mening over de nieuwe Formule 1-reglementen voor een tweestrijd in de paddock gezorgd. Waar de een vindt dat de sport de woorden van een viervoudig wereldkampioen serieus moet nemen, vindt een ander dat de Nederlander op deze manier de sport beschadigt. Waar sta jij in dit verhaal?

Max Verstappen heeft de afgelopen weken zijn kraakheldere mening over de nieuwe reglementen in de Formule 1 niet onder stoelen of banken geschoven. In dit nieuwe tijdperk in de sport wordt vijftig procent van het vermogen geleverd door de batterij: een enorme stijging ten opzichte van afgelopen jaar. Deze batterij moet door de coureurs tijdens het rijden opgeladen worden, bijvoorbeeld tijdens het remmen en door het gas los te laten. Een van de grootste kritiekpunten van Verstappen is dat, om de batterij vol te krijgen, coureurs eerder en vaker van hun gas moeten en dus niet zo snel mogelijk het circuit rondgaan.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe reglementen in de Formule 1 onder vuur

Het vermogen dat deze batterij levert, kan vervolgens op het rechte stuk, bijvoorbeeld middels overtake mode, ingezet worden om een concurrent in te halen. Tijdens de eerste twee raceweekenden van dit jaar hebben we gezien dat dit voor grote snelheidsverschillen op de baan zorgt. Het aantal inhaalacties is inderdaad toegenomen, maar volgens een aantal coureurs, waaronder Verstappen, is dit veel te kunstmatig. Het getouwtrek tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in de Grand Prix van China zou leuk zijn voor de televisie, maar niets met racen te maken hebben. Volgens een aantal coureurs draait het nu veel te veel om wie zijn batterij heeft opgeladen. Zo noemde Fernando Alonso de Formule 1 dit jaar een "wereldkampioenschap batterijen".

Felle kritiek Verstappen

Verstappen heeft daar meerdere keren nog een schepje bij bovenop gedaan. De Red Bull Racing-coureur is sinds de testdagen in Bahrein al erg kritisch over de nieuwe reglementen. Zo zegt hij onder andere dat dit niets met racen te maken heeft, dat hij zich tegenwoordig voorbereidt door Mario Kart te spelen en dat wie wel van deze regels geniet, niets begrijpt van waar racen om hoort te gaan. De aanhoudende kritiek heeft voor een tweestrijd in de paddock gezorgd. De een kan zich vinden in de woorden van Verstappen, de ander vindt dat hij te ver gaat.

Related image

Tweestrijd in de paddock door kritiek Verstappen

Zo liet voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya eerder deze week optekenen dat de FIA harder zou moeten ingrijpen bij coureurs die dit soort uitspraken doen, omdat het slecht zou zijn voor het imago van de sport. "Het is prima dat je een mening hebt", klonk het bij AS Colombia. "Ik zeg niet dat ze de regels leuk moeten vinden, maar ze maken de Formule 1 belachelijk en vergelijken het met Mario Kart. Dit moet de Formule 1 niet accepteren. Voor mensen die geen respect hebben voor de sport: daar is de deur. Ze kunnen vertrekken of een boete krijgen, zodat ze leren om respect te hebben voor wat ze doen."

Een boze kleuter

En daar is het niet bijgebleven. Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vergeleek Verstappen met een boze kleuter die zijn speeltjes uit zijn kinderwagen gooit als hij zijn zin niet krijgt, terwijl Ralf Schumacher denkt dat de mening van Verstappen anders zou zijn als Red Bull Racing het beter voor elkaar had gehad: "Hij is er natuurlijk aan gewend geraakt om door zijn succes min of meer te doen wat hij wil, en daarin erkenning krijgt", klinkt het in de podcast Backstage Boxengasse. Nu is de situatie helemaal anders, want hij rijdt in het middenveld, als hij niet uitvalt. Dat moeten we ook zeggen, helaas. En dan wordt het op een gegeven moment moeilijk." Daarbij moet gezegd worden dat Verstappen zich in 2024 en 2025 op basis van simulatortesten al kritisch uitliet over de regels voor dit jaar, dus of het prestatieafhankelijk is, valt te betwisten.

Related image

De mening van een viervoudig wereldkampioen

Maar er is ook steun voor de viervoudig wereldkampioen. Waar George Russell, Lewis Hamilton en Charles Leclerc uitgesproken blij zijn met de nieuwe regels, begeven Fernando Alonso en Sergio Pérez (die over de boordradio vroeg hoe hij paddenstoelen af kon schieten) zich in het kamp van de Limburger. En ook een aantal analisten kan zich vinden in de kritische woorden van Verstappen. Zo zijn voormalig Formule 1-coureurs David Coulthard en Christian Danner van mening dat de woorden van een viervoudig wereldkampioen serieus genomen moeten worden.

Geef je mening

Wat vind jij? Moet Verstappen voorzichtiger zijn met zijn kritiek, omdat het vanwege zijn status een grote impact heeft op de sport? Zou hij er anders over denken als hij niet in het middenveld reed? Of is de kritiek van Verstappen meer dan terecht, en is dit nodig om de sport wakker te schudden? Laat het weten middels onderstaande poll of in de comments.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

