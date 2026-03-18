De slechte racestarts van Verstappen dit Formule 1-seizoen op een rijtje
De slechte racestarts van Verstappen dit Formule 1-seizoen op een rijtje
Max Verstappen kent vooralsnog geen goede start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlander is niet te spreken over de nieuwe reglementen, en verliest vooral constant enorm veel posities bij het uitgaan van de rode lichten.
Met de raceweekenden van Australië en China achter de rug, is de pikorde in de Formule 1 langzaam duidelijk geworden. Mercedes is bij uitstek het sterkst voor de dag gekomen onder de nieuwe reglementen, waarbij de Duitse formatie het zowel op motorisch vlak als qua chassis goed voor elkaar heeft. Ook Ferrari maakt indruk. Het team van Charles Leclerc en Lewis Hamilton blinkt uit met de goede starts, maar legt het qua topsnelheid nog af tegen de auto's van Mercedes. Bij Red Bull Racing is vooral duidelijk geworden dat er een boel werk aan de winkel is. Met name op het vlak van de batterij, die vanaf dit jaar voor 50 procent van het vermogen moet zorgen.
Verstappen niet blij met nieuwe Formule 1-reglementen
De mening van Max Verstappen over de nieuwe reglementen moge inmiddels duidelijk zijn. Maar dat de viervoudig wereldkampioen constant met een lege batterij aan de start verschijnt, zal zijn mening niet positief beïnvloeden. Afgelopen weekend in China kende Verstappen twee keer een dramatische start. Op zaterdagochtend vertrok de Limburger in de sprintrace vanaf de achtste plaats. Bij het uitgaan van de rode lichten had Verstappen naar eigen zeggen geen vermogen, waardoor hij terugviel naar de twintigste plaats. Uiteindelijk kwam hij als negende over de streep.
Slechte starts Verstappen
Voor de hoofdrace kwalificeerde Verstappen zich eveneens als achtste, wat meteen de tekortkomingen van de RB22 duidelijk maakt. De 29-jarige coureur keek echter tegen een legederde startrij aan, doordat McLaren met niet één auto aan de start verscheen. Ook hier ging het echter mis voor Verstappen. Bij de start kampte de Red Bull Racing-coureur opnieuw met het ontbreken van het vermogen, waardoor hij opnieuw bijzonder slecht van zijn plek kwam. Dit keer viel hij terug naar de zeventiende plaats, om uiteindelijk in de slotfase van de race uit te vallen met een probleem aan het koelsysteem.
In Australië ging het niet veel beter. Na een crash in de kwalificatie ving Verstappen de race op Albert Park aan vanaf de twintigste plaats. Dit keer kampte de Nederlander vlak voor vertrek naar eigen zeggen met een lege batterij. Na een knappe inhaalrace kwam Verstappen down under als zesde over de streep.
Racestarts Verstappen 2026
Grand Prix van Australië
Startpositie: P20 - eerste bocht: P20
Sprintrace China:
Startpositie: P8 - eerste bocht: P20
Grand Prix van China
Startpositie: P8 - eerste bocht: P17
De slechte racestarts van Verstappen dit Formule 1-seizoen op een rijtje
