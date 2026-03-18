close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen in front of F1-logo

De slechte racestarts van Verstappen dit Formule 1-seizoen op een rijtje

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen kent vooralsnog geen goede start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlander is niet te spreken over de nieuwe reglementen, en verliest vooral constant enorm veel posities bij het uitgaan van de rode lichten.

Met de raceweekenden van Australië en China achter de rug, is de pikorde in de Formule 1 langzaam duidelijk geworden. Mercedes is bij uitstek het sterkst voor de dag gekomen onder de nieuwe reglementen, waarbij de Duitse formatie het zowel op motorisch vlak als qua chassis goed voor elkaar heeft. Ook Ferrari maakt indruk. Het team van Charles Leclerc en Lewis Hamilton blinkt uit met de goede starts, maar legt het qua topsnelheid nog af tegen de auto's van Mercedes. Bij Red Bull Racing is vooral duidelijk geworden dat er een boel werk aan de winkel is. Met name op het vlak van de batterij, die vanaf dit jaar voor 50 procent van het vermogen moet zorgen.

Verstappen niet blij met nieuwe Formule 1-reglementen

De mening van Max Verstappen over de nieuwe reglementen moge inmiddels duidelijk zijn. Maar dat de viervoudig wereldkampioen constant met een lege batterij aan de start verschijnt, zal zijn mening niet positief beïnvloeden. Afgelopen weekend in China kende Verstappen twee keer een dramatische start. Op zaterdagochtend vertrok de Limburger in de sprintrace vanaf de achtste plaats. Bij het uitgaan van de rode lichten had Verstappen naar eigen zeggen geen vermogen, waardoor hij terugviel naar de twintigste plaats. Uiteindelijk kwam hij als negende over de streep.

Slechte starts Verstappen

Voor de hoofdrace kwalificeerde Verstappen zich eveneens als achtste, wat meteen de tekortkomingen van de RB22 duidelijk maakt. De 29-jarige coureur keek echter tegen een legederde startrij aan, doordat McLaren met niet één auto aan de start verscheen. Ook hier ging het echter mis voor Verstappen. Bij de start kampte de Red Bull Racing-coureur opnieuw met het ontbreken van het vermogen, waardoor hij opnieuw bijzonder slecht van zijn plek kwam. Dit keer viel hij terug naar de zeventiende plaats, om uiteindelijk in de slotfase van de race uit te vallen met een probleem aan het koelsysteem.

In Australië ging het niet veel beter. Na een crash in de kwalificatie ving Verstappen de race op Albert Park aan vanaf de twintigste plaats. Dit keer kampte de Nederlander vlak voor vertrek naar eigen zeggen met een lege batterij. Na een knappe inhaalrace kwam Verstappen down under als zesde over de streep.

Racestarts Verstappen 2026

Grand Prix van Australië
Startpositie: P20 - eerste bocht: P20

Sprintrace China:
Startpositie: P8 - eerste bocht: P20

Grand Prix van China
Startpositie: P8 - eerste bocht: P17

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is

  • Gisteren 11:20
  • 6
Ricciardo geniet van Verstappen met startnummer drie: 'Het is cool'

  • 15 minuten geleden
F1-fan legt ‘stiekem’ FIA-data bloot: gewicht F1-auto’s onthuld in China

  • 1 uur geleden
Coulthard over Verstappen: "Moeten we een viervoudig wereldkampioen in twijfel trekken?"

  • Gisteren 12:59
  • 5
Verstappen bakkeleit met Lambiase over boordradio: "Ik hoor aan jouw kant te staan"

  • Gisteren 11:54
  • 5
Anderson schaart zich achter kritiek Verstappen: "De Formule 1 is te ver gegaan"

  • Gisteren 10:44
  • 3

Net binnen

09:57
Ricciardo geniet van Verstappen met startnummer drie: 'Het is cool'
09:11
Geen gratis Formule 1 op Duitse RTL: conflict met Oostenrijkse zenders escaleert
08:34
F1-fan legt ‘stiekem’ FIA-data bloot: gewicht F1-auto’s onthuld in China
08:01
Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan
06:59
Podcast
Complimenten voor 'verlegen jongen' Antonelli: "Geen gast met een grote waffel"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas' Aston Martin

Gisteren 14:42 5
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten" Max Verstappen

16 maart 2026 12:20
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit" MAX VERSTAPPEN

16 maart 2026 10:20 3
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt" Lewis Hamilton

16 maart 2026 09:20 9
Ontdek het op Google Play
x