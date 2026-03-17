Anderson schaart zich achter kritiek Verstappen: "De Formule 1 is te ver gegaan"
Max Verstappen is allesbehalve te spreken over de huidige koers van de Formule 1. Na een moeizaam weekend in China, waarin de Limburger vroegtijdig moest opgeven, uitte hij zijn ongezouten mening over de nieuwe technische reglementen. De viervoudig wereldkampioen krijgt in zijn kritiek bijval van technisch analist Gary Anderson, die stelt dat de sport met de huidige regels de verkeerde weg is ingeslagen.
De frustratie bij Verstappen zit diep na de gebeurtenissen in Shanghai. De Nederlander kampte met een defect aan het koelsysteem van het ERS-systeem en zag zijn race in rook opgaan nadat hij bij de start al ver was teruggevallen. In gesprek met de media liet hij er geen gras over groeien: "Ik ben hier totaal niet blij mee", klonk het onder andere. Volgens de Red Bull-coureur voelt de huidige manier van racen aan als 'Mario Kart' en is het pure rijden ondergeschikt geraakt aan het managen van batterijen.
Fundamentele gebreken
Verstappen wijst vooral naar de 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen in de nieuwe regels. Hij omschrijft de huidige generatie bolides als fundamenteel gebrekkig omdat coureurs op de rechte stukken snelheid verliezen zodra de energievoorraad uitgeput is. Dit fenomeen zorgt ervoor dat coureurs niet meer voluit kunnen pushen zonder de energiesystemen in de war te schoppen. Verstappen benadrukte dat het energiemanagement de overhand heeft genomen, wat volgens hem ten koste gaat van de essentie van de sport.
Steun van Gary Anderson
Technisch analist Gary Anderson deelt de zorgen van de Nederlander en wijst op een specifieke technische beslissing die aan de basis van de problemen ligt. Volgens Anderson is het schrappen van de MGU-H de grootste fout geweest, omdat de turbo-snelheid hierdoor niet meer elektronisch beheerd kan worden. Hij stelt dat dit leidt tot 'clipping' aan het einde van de rechte stukken, waarbij de motor plotseling vermogen verliest omdat de batterij leeg is. Anderson stelt voor om een gestandaardiseerde vermogenskaart via de ECU in te voeren om de balans tussen brandstof en elektriciteit automatisch te herstellen, zodat coureurs zich weer op het racen kunnen focussen.
“Verstappen heeft eigenlijk gewoon een punt: de Formule 1 is te ver gegaan Ik word hier niet bepaald vrolijk van en ik denk ook niet dat dit goed is voor de sport", vertelt Anderson bij The Telegraph. "Het vinden van de juiste balans blijft moeilijk, maar er moet wel iets gebeuren. Zowel op korte als op lange termijn. Het ambacht van inhalen is minder belangrijk geworden. Dat komt doordat de boost- en inhaalmodi van de batterij een grote rol spelen en bovendien ontzettend krachtig zijn.”
Anderson vervolgt: "De Formule 1 zou moeten draaien om luidrchtige motoren en hoge toeren. Daarbij kan je nog steeds wel gebruikmaken van duurzamen brandstoffen. Door iedere klasse een duidelijke identiteit te geven, kan elke vorm van autosport zich op zijn eigen manier blijven ontwikkelen. Sommige coureurs zullen het geweldig vinden en andere coureurs zullen het haten. Dat is nu eenmaal hoe competitieve sport werkt.
Vooruitblik op Suzuka
Ondanks de harde woorden van Verstappen en de kritiek van analisten als Günther Steiner, die de Nederlander vergeleek met een boze kleuter die niet gewend is aan een langzame auto, moet het vizier nu op de volgende race. Het Formule 1-circus verplaatst zich naar het Suzuka Circuit voor de Grand Prix van Japan. De actie op de baan begint daar op vrijdag 27 maart met de eerste vrije trainingen, waarna op zondag 29 maart de race wordt verreden. Het zal voor Red Bull een cruciaal weekend worden om te zien of zij de technische problemen rondom het elektrische vermogen en de koeling het hoofd kunnen bieden.
