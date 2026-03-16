Aankomend weekend is er geen Formule 1, maar gelukkig kunnen we Max Verstappen wél in actie zien als hij op de grid verschijnt voor NLS2 op de beruchte Nürburgring. Team Redline pakt in ieder geval uit en zendt een speciale stream uit om de race te bekijken.

De deelname aan de NLS2-race is een belangrijke stap voor Verstappen, die dit jaar zijn debuut wil maken in de 24 uur van de Nürburgring. Nadat de eerste race van het seizoen nog letterlijk in het water viel door zware regenval in de Eifel, krijgt de Limburger aanstaande zaterdag een kans om wedstrijdervaring op te doen in de Mercedes-AMG GT3. Verstappen deelt de auto met startnummer 3 met teamgenoten Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer.

Liveverslag Team Redline

Hoewel Verstappen fysiek op het circuit aanwezig is, speelt zijn digitale raceteam een grote rol in de verslaglegging voor de fans. Via sociale media heeft het team laten weten dat er een uitgebreide livestream zal plaatsvinden tijdens de racedag op zaterdag 21 maart. "We streamen de NLS2-race op onze Twitch. Kom het team steunen en praat daar met ons", zo laat het team weten. De uitzending begint om 11:30 uur, vlak voordat het startschot voor de vier uur durende race op de Nordschleife klinkt.

