Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026

Team Redline komt met speciale livestream van NLS2-race met Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Team Redline komt met speciale livestream van NLS2-race met Max Verstappen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Aankomend weekend is er geen Formule 1, maar gelukkig kunnen we Max Verstappen wél in actie zien als hij op de grid verschijnt voor NLS2 op de beruchte Nürburgring. Team Redline pakt in ieder geval uit en zendt een speciale stream uit om de race te bekijken.

De deelname aan de NLS2-race is een belangrijke stap voor Verstappen, die dit jaar zijn debuut wil maken in de 24 uur van de Nürburgring. Nadat de eerste race van het seizoen nog letterlijk in het water viel door zware regenval in de Eifel, krijgt de Limburger aanstaande zaterdag een kans om wedstrijdervaring op te doen in de Mercedes-AMG GT3. Verstappen deelt de auto met startnummer 3 met teamgenoten Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer.

Liveverslag Team Redline

Hoewel Verstappen fysiek op het circuit aanwezig is, speelt zijn digitale raceteam een grote rol in de verslaglegging voor de fans. Via sociale media heeft het team laten weten dat er een uitgebreide livestream zal plaatsvinden tijdens de racedag op zaterdag 21 maart. "We streamen de NLS2-race op onze Twitch. Kom het team steunen en praat daar met ons", zo laat het team weten. De uitzending begint om 11:30 uur, vlak voordat het startschot voor de vier uur durende race op de Nordschleife klinkt.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
Bekijk volledige biografie

