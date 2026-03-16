Na de Grand Prix van China verhuist het Formule 1-spektakel naar Japan voor de race op het legendarische Suzuka International Racing Course. Deze wedstrijd volgt twee weken na de gebeurtenissen in China en biedt de coureurs een nieuwe uitdaging op een van de meest technisch veeleisende banen op de kalender. Hoe laat zijn de sessies?

George Russell komt als leider in het wereldkampioenschap naar Japan, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Antonelli, die de race in China wist te winnen, is momenteel in topvorm en houdt bovendien het ronderecord op Suzuka in handen. Voor de Nederlandse fans betekent de race in Japan traditiegetrouw vroeg opstaan om niets van de actie te missen. Het circuit van Suzuka is wereldberoemd vanwege de unieke 'figure-eight' lay-out en heeft een lengte van 5,807 kilometer. De baan staat bekend om iconische passages zoals de 'S' Curves, Degner 1 & 2, de Spoon Curve en de razendsnelle 130R. De race op zondag telt 53 ronden en de snelste raceronde ooit staat met een tijd van 1:30.965 op naam van Andrea Kimi Antonelli, gereden in 2025.

Tijdschema Grand Prix van Japan

Het raceweekend op Suzuka begint op vrijdag 27 maart om 03:30 uur met de eerste vrije training. Om 07:00 uur gaan de teams de baan op voor de tweede oefensessie. Zaterdag 28 maart om 03:30 uur volgt de derde en laatste vrije training. De kwalificatie begint diezelfde dag om 07:00 uur en bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Japan, die op zondag 29 maart om 07:00 uur van start gaat.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 27 maart

03:30 uur: Eerste vrije training

07:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 28 maart

03:30 uur: Derde vrije training

07:00 uur: Kwalificatie

Zondag 29 maart

07:00 uur: Grand Prix van Japan

Gerelateerd