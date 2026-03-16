Japanese Grand Prix, start, 2025t, generic

Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Na de Grand Prix van China verhuist het Formule 1-spektakel naar Japan voor de race op het legendarische Suzuka International Racing Course. Deze wedstrijd volgt twee weken na de gebeurtenissen in China en biedt de coureurs een nieuwe uitdaging op een van de meest technisch veeleisende banen op de kalender. Hoe laat zijn de sessies?

George Russell komt als leider in het wereldkampioenschap naar Japan, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Antonelli, die de race in China wist te winnen, is momenteel in topvorm en houdt bovendien het ronderecord op Suzuka in handen. Voor de Nederlandse fans betekent de race in Japan traditiegetrouw vroeg opstaan om niets van de actie te missen. Het circuit van Suzuka is wereldberoemd vanwege de unieke 'figure-eight' lay-out en heeft een lengte van 5,807 kilometer. De baan staat bekend om iconische passages zoals de 'S' Curves, Degner 1 & 2, de Spoon Curve en de razendsnelle 130R. De race op zondag telt 53 ronden en de snelste raceronde ooit staat met een tijd van 1:30.965 op naam van Andrea Kimi Antonelli, gereden in 2025.

Tijdschema Grand Prix van Japan

Het raceweekend op Suzuka begint op vrijdag 27 maart om 03:30 uur met de eerste vrije training. Om 07:00 uur gaan de teams de baan op voor de tweede oefensessie. Zaterdag 28 maart om 03:30 uur volgt de derde en laatste vrije training. De kwalificatie begint diezelfde dag om 07:00 uur en bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Japan, die op zondag 29 maart om 07:00 uur van start gaat.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 27 maart
03:30 uur: Eerste vrije training
07:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 28 maart
03:30 uur: Derde vrije training
07:00 uur: Kwalificatie

Zondag 29 maart
07:00 uur: Grand Prix van Japan

Gerelateerd

Japan

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Ferrari verwijdert halo-vleugel uit voorzorg rond mogelijke protesten'

'Ferrari verwijdert halo-vleugel uit voorzorg rond mogelijke protesten'

  • 20 minuten geleden
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"

Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"

  • 46 minuten geleden
  • 2
Max Verstappen over NLS-debuut: "Hoop dat ze die blauwe auto lekker langs laten"

Max Verstappen over NLS-debuut: "Hoop dat ze die blauwe auto lekker langs laten"

  • 1 uur geleden
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

  • 1 uur geleden
  • 3
Topoverleg op 10 kilometer hoogte: Verstappen en manager stappen met Red Bull-top in privéjet

Topoverleg op 10 kilometer hoogte: Verstappen en manager stappen met Red Bull-top in privéjet

  • 2 uur geleden
  • 1
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

  • 2 uur geleden
  • 20

Net binnen

10:45
'Ferrari verwijdert halo-vleugel uit voorzorg rond mogelijke protesten'
10:20
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"
09:47
Max Verstappen over NLS-debuut: "Hoop dat ze die blauwe auto lekker langs laten"
09:20
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"
08:57
Topoverleg op 10 kilometer hoogte: Verstappen en manager stappen met Red Bull-top in privéjet
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit" MAX VERSTAPPEN

Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"

46 minuten geleden 2
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt" Lewis Hamilton

Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

1 uur geleden 3
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet" Max Verstappen

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

2 uur geleden 20
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China

Gisteren 10:28
