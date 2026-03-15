Credit for photo: Red Bull Content Pool

De definitieve startopstelling voor GP China na nieuwe Red Bull-batterij en pitstraatstart Albon

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De kwalificatie voor de Grand Prix van China is uitgelopen op een historische middag voor Mercedes. Andrea Kimi Antonelli (19) pakte de poleposition en werd daarmee de jongste polesitter ooit in de geschiedenis van de Formule 1. Hoe ziet de rest van de startopstelling eruit als we om 08:00 uur van start gaan?

Hoewel Mercedes de zaterdag domineerde, verliep de sessie voor Russell niet vlekkeloos. De Brit kampte in Q3 met technische problemen, maar wist desondanks de tweede tijd te noteren. Antonelli profiteerde optimaal van de situatie en zette een tijd van 1:32.064 op de klokken, waarmee hij de rest van het veld te snel af was. De jonge Italiaan schreef hiermee geschiedenis op het Shanghai International Circuit.

Ferrari en McLaren volgen op de voet

Achter de zilverpijlen vinden we de rode bolides van Ferrari terug op de tweede startrij. Lewis Hamilton start vanaf de derde positie, met zijn teamgenoot Charles Leclerc vlak achter hem op de vierde plek. Ferrari vormt hiermee de grootste bedreiging voor de Mercedessen op de eerste rij, zeker met de vliegende starts die de Italianen telkens weten te fabriceren. De derde startrij wordt gevormd door het duo van McLaren, waarbij Oscar Piastri (P5) zijn teamgenoot Lando Norris (P6) nipt voor bleef.

Berg te beklimmen voor Verstappen

Voor Max Verstappen verliep de zaterdag in China een stuk minder voortvarend. De Red Bull-coureur kwam niet verder dan de achtste startplaats en moest ook Pierre Gasly (P7) voor zich laten. Verstappen was na afloop dan ook niet te spreken over het verloop van de kwalificatie en sprak van een "waardeloze" sessie. Naast hem op de vijfde startrij staat teamgenoot Isack Hadjar op de negende positie, gevolgd door Oliver Bearman die voor Haas de top tien compleet maakt.

Opnieuw pitstraatstart voor Albon

Ondanks diverse onderzoeken door de stewards na afloop van de kwalificatie, zijn er voor sportieve incidenten geen gridstraffen uitgedeeld.

Wel zal Alexander Albon, net als bij de Sprint, beginnen vanuit de pitstraat. Williams heeft opnieuw aan de blauwe wagen gesleuteld onder parc fermé. De Thaise coureur had zich als achttiende gekwalificeerd, maar iedereen achter hem schuift dus een plekje op. Red Bull Racing heeft er ondertussen voor gekozen om bij Isack Hadjar de batterij en de control electronics te wisselen. Hij blijft onder de limiet van het aantal motoronderdelen dat je mag gebruiken, en dus krijgt de teamgenoot van Max Verstappen geen gridstraf.

De Grand Prix van China gaat om 08:00 uur Nederlandse tijd van start.

