Kimi Antonelli heeft zijn eerste pole position verdiend en zet daarmee het record als de jongste poleman in de geschiedenis van de Formule 1. Hij was het allersnelst in de kwalificatie voor de Grand Prix van China. George Russell herstelde zich na een motorprobleem en klokte de tweede tijd. Max Verstappen kwam niet verder dan de achtste plaats. Bekijk de nieuwe GPFans-video hieronder.

