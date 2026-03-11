De spanningen rondom de organisatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn op sociale media tot een kookpunt gekomen. Terwijl de voorbereidingen op het Jeddah Corniche Circuit officieel nog in volle gang zijn, is er een felle woordenstrijd uitgebroken tussen lokale en internationale verslaggevers. De kern van het conflict draait om de vraag of de race in april wel veilig kan plaatsvinden, gezien de huidige oorlog in de regio.

De Saoedische journalist Ibrahim Al-Zubaidi trekt fel van leer tegen de geruchtenstroom die suggereert dat het evenement op losse schroeven staat. Hij benadrukt dat de plannen voor het weekend van 17 tot en met 19 april ongewijzigd blijven. "De Grand Prix van Saoedi-Arabië zal plaatsvinden zoals gepland en zal niet worden geannuleerd, in tegenstelling tot de beweringen van de vuile westerse media!", zo schrijft Al-Zubaidi op X in een behoorlijke gefrustreerde bui.

Artikel gaat verder onder video

Frustratie over berichtgeving

De uitval van Al-Zubaidi is niet alleen gericht op de feitelijke status van de race, maar ook op wat hij ziet als een bevooroordeelde houding van de internationale pers. Volgens de journalist is er sprake van een patroon waarbij evenementen in het Midden-Oosten direct onder een vergrootglas komen te liggen zodra er politieke onrust ontstaat. "We zijn het zat dat de westerse media voortdurend negatief spreken over het lot van races in het Midden-Oosten, en in het bijzonder in Saoedi-Arabië", aldus de verslaggever. Hij stelt dat de roep om annulering al direct na het uitbreken van het gewapende conflict begon, nog voordat de situatie volledig kon worden ingeschat. "Vanaf de allereerste uren nadat de oorlog in het Midden-Oosten begon, begonnen stemmen op te roepen tot en zelfs te beslissen over de annulering", zo klinkt het in zijn relaas.

Announcement and confirmation:



The 2026 Saudi Arabian Grand Prix of #Formula1 will take place as scheduled from April 17–19 and will not be canceled, contrary to the claims made by the filthy Western media!#F1 #F12026 #SaudiArabianGP https://t.co/LM6An52y6a pic.twitter.com/RbXq2w0DHa — Ibrahim Al-Zubaidi 🇸🇦 (@IbrahimAlZubadi) March 9, 2026

Sarcastische reactie

Thomas Maher, journalist van PlanetF1, reageerde op de zaak. Hij besloot de post van zijn collega te delen, maar voorzag deze van een sarcastisch commentaar. "Vuile westerse media hier, ik herplaats dit voor de zichtbaarheid", zo reageerde Maher op de beschuldiging. Hoewel hij de Saoedische bevestiging deelde, plaatste hij direct grote kanttekeningen bij de stelligheid van Al-Zubaidi. Volgens Maher is de situatie achter de schermen namelijk een stuk minder rooskleurig dan de organisatie wil doen geloven. "Dit is niet wat wij op dit moment horen van onze verschillende bronnen, maar gezien de veranderlijkheid van de situatie, denk ik dat er nog een kleine kans is dat het doorgaat", stelt de journalist. Hij erkent dat de officiële lezing is dat de voorbereidingen nog steeds lopen, maar de geluiden uit de paddock zouden een ander beeld schetsen.

Filthy western media here, reposting this for visibility.



This is not what we're hearing at this moment from our various sources but, given the fluidity of the situation, I guess there's still a small chance it will go ahead.



Officially, it's understood preparations are still… https://t.co/2C1paU2k3f — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) March 10, 2026

Djedda niet in conflictgebied?

De discussie tussen de twee journalisten weerspiegelt de bredere onzekerheid die momenteel in de Formule 1 heerst. Terwijl de lokale autoriteiten er alles aan doen om de schijn van normaliteit op te houden en de kaartverkoop door te laten gaan, wordt er vanuit de sportleiding rekening gehouden met verschillende scenario's. De komende weken zullen cruciaal zijn voor het definitieve lot van de race in Jeddah, waarbij een officieel besluit van de FIA en FOM uiterlijk op 20 maart wordt verwacht. Volgens Al-Zubaidi is het allemaal geen probleem: "Ik wilde deze toon niet aanslaan, maar wat ik zag maakte me woedend. De stad Djedda ligt heel ver van de oorlogsgebieden. Er is geen reden tot bezorgdheid over het organiseren van de race in Djedda, aangezien het luchtverkeer en de scheepvaart normaal functioneren. Ik hoop dat ten minste één van jullie zijn brein gebruikt, een kaart opent, de afstanden controleert, het nieuws volgt en het lucht- en scheepvaartverkeer bekijkt, zodat jullie begrijpen dat Djedda ver weg ligt – in tegenstelling tot Bahrein, dat binnen het bereik van Iraanse aanvallen ligt."

We are tired of the Western media constantly speaking negatively about the fate of races in the Middle East, and especially in Saudi Arabia.



From the very first hours after the war in the Middle East began, voices started calling for and even deciding on the cancellation of the… — Ibrahim Al-Zubaidi 🇸🇦 (@IbrahimAlZubadi) March 10, 2026

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd