Arabische- en westerse journalist voeren verhitte discussie op X over GP Saoedi-Arabië
Arabische- en westerse journalist voeren verhitte discussie op X over GP Saoedi-Arabië
De spanningen rondom de organisatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn op sociale media tot een kookpunt gekomen. Terwijl de voorbereidingen op het Jeddah Corniche Circuit officieel nog in volle gang zijn, is er een felle woordenstrijd uitgebroken tussen lokale en internationale verslaggevers. De kern van het conflict draait om de vraag of de race in april wel veilig kan plaatsvinden, gezien de huidige oorlog in de regio.
De Saoedische journalist Ibrahim Al-Zubaidi trekt fel van leer tegen de geruchtenstroom die suggereert dat het evenement op losse schroeven staat. Hij benadrukt dat de plannen voor het weekend van 17 tot en met 19 april ongewijzigd blijven. "De Grand Prix van Saoedi-Arabië zal plaatsvinden zoals gepland en zal niet worden geannuleerd, in tegenstelling tot de beweringen van de vuile westerse media!", zo schrijft Al-Zubaidi op X in een behoorlijke gefrustreerde bui.
Frustratie over berichtgeving
De uitval van Al-Zubaidi is niet alleen gericht op de feitelijke status van de race, maar ook op wat hij ziet als een bevooroordeelde houding van de internationale pers. Volgens de journalist is er sprake van een patroon waarbij evenementen in het Midden-Oosten direct onder een vergrootglas komen te liggen zodra er politieke onrust ontstaat. "We zijn het zat dat de westerse media voortdurend negatief spreken over het lot van races in het Midden-Oosten, en in het bijzonder in Saoedi-Arabië", aldus de verslaggever. Hij stelt dat de roep om annulering al direct na het uitbreken van het gewapende conflict begon, nog voordat de situatie volledig kon worden ingeschat. "Vanaf de allereerste uren nadat de oorlog in het Midden-Oosten begon, begonnen stemmen op te roepen tot en zelfs te beslissen over de annulering", zo klinkt het in zijn relaas.
Sarcastische reactie
Thomas Maher, journalist van PlanetF1, reageerde op de zaak. Hij besloot de post van zijn collega te delen, maar voorzag deze van een sarcastisch commentaar. "Vuile westerse media hier, ik herplaats dit voor de zichtbaarheid", zo reageerde Maher op de beschuldiging. Hoewel hij de Saoedische bevestiging deelde, plaatste hij direct grote kanttekeningen bij de stelligheid van Al-Zubaidi. Volgens Maher is de situatie achter de schermen namelijk een stuk minder rooskleurig dan de organisatie wil doen geloven. "Dit is niet wat wij op dit moment horen van onze verschillende bronnen, maar gezien de veranderlijkheid van de situatie, denk ik dat er nog een kleine kans is dat het doorgaat", stelt de journalist. Hij erkent dat de officiële lezing is dat de voorbereidingen nog steeds lopen, maar de geluiden uit de paddock zouden een ander beeld schetsen.
Djedda niet in conflictgebied?
De discussie tussen de twee journalisten weerspiegelt de bredere onzekerheid die momenteel in de Formule 1 heerst. Terwijl de lokale autoriteiten er alles aan doen om de schijn van normaliteit op te houden en de kaartverkoop door te laten gaan, wordt er vanuit de sportleiding rekening gehouden met verschillende scenario's. De komende weken zullen cruciaal zijn voor het definitieve lot van de race in Jeddah, waarbij een officieel besluit van de FIA en FOM uiterlijk op 20 maart wordt verwacht. Volgens Al-Zubaidi is het allemaal geen probleem: "Ik wilde deze toon niet aanslaan, maar wat ik zag maakte me woedend. De stad Djedda ligt heel ver van de oorlogsgebieden. Er is geen reden tot bezorgdheid over het organiseren van de race in Djedda, aangezien het luchtverkeer en de scheepvaart normaal functioneren. Ik hoop dat ten minste één van jullie zijn brein gebruikt, een kaart opent, de afstanden controleert, het nieuws volgt en het lucht- en scheepvaartverkeer bekijkt, zodat jullie begrijpen dat Djedda ver weg ligt – in tegenstelling tot Bahrein, dat binnen het bereik van Iraanse aanvallen ligt."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'F1 last races in Bahrein en Saoedi-Arabië af: F2 en F3 moeten alternatieven vinden'
- 9 maart 2026 17:24
Verschuur niet onder de indruk van nieuwe reglementen: "Daar word ik niet vrolijk van"
- 39 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
Net binnen
FIA past avondklok opnieuw aan in aanloop naar Grand Prix van China
- 8 minuten geleden
Verschuur niet onder de indruk van nieuwe reglementen: "Daar word ik niet vrolijk van"
- 39 minuten geleden
Topman Formule E: 'Formule 1 maakt fout, ze proberen te zijn zoals wij'
- 1 uur geleden
Het afwijkende tijdschema voor het Formule 1-sprintweekend in China
- 1 uur geleden
Red Bull niet verrast door Mercedes: "We wisten dat er spelletjes gespeeld werden"
- 2 uur geleden
Verstappen richt zich op GP China: 'We willen meer meedoen in de strijd'
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- Vandaag 08:03
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari