Koji Watanabe, de topman van Honda Racing, stelt dat de huidige situatie bij de samenwerking met Aston Martin onhoudbaar is. De Japanner benadrukt dat de moeizame start van de alliantie vraagt om een intensievere aanpak en dat de processen moeten veranderen.

De nieuwe samenwerking tussen Aston Martin en Honda kende een dramatisch begin tijdens de seizoensopener in Melbourne, eerder deze maand. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll haalden de finish niet in Australië, wat de druk op de motorleverancier direct heeft opgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat er achter de schermen koortsachtig wordt gewerkt om de hardnekkige problemen met de nieuwe krachtbron op te lossen. Een van de grootste struikelblokken zijn de "abnormale vibraties" die al tijdens de testdagen in Bahrein aan het licht kwamen. De ernst van de situatie wordt onderstreept door uitspraken van teambaas Adrian Newey, die aangaf dat de coureurs door de hevige trillingen zelfs vreesden voor blijvende zenuwbeschadiging.

Dagelijks overleg

Om de crisis te bezweren, zit de top van Honda bovenop het project. Watanabe onthult dat hij dagelijks contact heeft met Newey en op vrijdagen en zaterdagen om tafel zit met teameigenaar Lawrence Stroll. Ook Honda-CEO Toshihiro Mibe was in Melbourne aanwezig om de situatie te bespreken. "President Mibe is op de hoogte van de uiterst uitdagende situatie. Omdat hij zelf ingenieur is, bood hij bemoedigende woorden aan, inclusief verschillende technische perspectieven, waarbij hij ons aanspoorde om het snel competitief te maken", verklaart Watanabe bij PlanetF1 over de betrokkenheid van de hoogste baas.

Focus op Suzuka

Met de Grand Prix van China die komend weekend op het programma staat en de belangrijke thuisrace in Suzuka die daarna volgt, is de tijdsdruk enorm. Watanabe wil dat de tegenmaatregelen voor de trillingen voor de Japanse race volledig zijn doorgevoerd, zodat de krachtbron zonder problemen kan worden gebruikt. "Dingen kunnen niet hetzelfde blijven", stelt hij resoluut over de huidige koers van de samenwerking. De focus ligt daarbij niet alleen op de motor zelf, maar op de integratie met de gehele auto. Watanabe benadrukt dat de snelheid van de ontwikkeling omhoog moet om de aansluiting met de top niet te verliezen. "We moeten de snelheid van de ontwikkeling verhogen, en dat betekent niet alleen het vermogen van de krachtbron vergroten. Ik geloof dat het gaat om hoe we ons ontwikkelen en versnellen in harmonie met het chassis. We willen goed samenwerken als één team", besluit de Honda-topman.

