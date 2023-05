Brian Van Hinthum

Woensdag 17 mei 2023 20:08

Lewis Hamilton nam na de Grand Prix van Saudi-Arabië afscheid van zijn Angela Cullen, de fysio die lange tijd aan de zijde van de Brit stond. Voor die tijd was die taak toebedeeld aan Antti Vierula, die momenteel in dienst is van Valtteri Bottas. Hij legt uit hoe het is om met Hamilton te werken.

Hamilton en Cullen leken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Het maximale eruit halen

Zij was een van de opvolgsters van Vierula, die eerder met Hamilton samenwerkte tijdens zijn dienst voor het team van McLaren. De huidige coach van Bottas gaat in gesprek met Grosvenor Sport in op de samenwerking met Hamilton. "Ik vond het leuk om met Lewis te werken. Het was een groot plezier. Hij is een gepassioneerde gast op de baan en ik genoot ervan om met hem te werken. Hij was briljant op het gebied van alles uit de auto en zijn engineers halen. Hij zet mensen aan om het allerbeste uit zichzelf te halen."

Net als Cullen zeer positief

Hij vervolgt: "Hij werkt hard om antwoorden vanuit zijn engineers te krijgen en geeft zijn mening over zaken waarin hij denkt dat hij gelijk heeft. Hij had een enorme wil om zichzelf te verbeteren", claimt hij ten slotte. Daarmee sluit Vierula zich aan bij de complimenteuze woorden die Cullen na de breuk met Hamilton losliet over de zevenvoudig wereldkampioen. "Lewis Hamilton, jij GOAT (Greatest of All Time, red.)!! Het was zo'n eer en genoegen om naast je te staan. Ik ben zo trots op je en alles wat je hebt bereikt. Bedankt dat je me steunt, in mij gelooft en me het grenzeloze potentieel hebt laten zien dat we allemaal in ons hebben", Tweette zij vlak na het nieuws.