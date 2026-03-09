close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Australia, 2026

VIDEO: Max Verstappen verwacht volgende F1-race geen verbetering: ''Dit is niks voor mij'' | GPFans News

VIDEO: Max Verstappen verwacht volgende F1-race geen verbetering: ''Dit is niks voor mij'' | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen kon in Australië voor het eerst een volledige race rijden onder de nieuwe reglementen, maar zijn kritische mening is niet veranderd. Ondanks zijn opmars van P20 naar P6 verwacht hij ook in China geen verbetering.

Gerelateerd

VIDEO

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

VIDEO: F1 zendt gevaarlijk moment niet uit, Red Bull-frustraties lopen op | GPFans Race Day Video

VIDEO: F1 zendt gevaarlijk moment niet uit, Red Bull-frustraties lopen op | GPFans Race Day

  • Gisteren 20:06
  • 1
Dit zijn Max Verstappen zijn teamgenoten tijdens de 24h Nürburgring

Dit zijn Max Verstappen zijn teamgenoten tijdens de 24h Nürburgring

  • 1 uur geleden
Verstappen lyrisch over deelname 24h Nürburgring: "Heel lang op mijn bucketlist"

Verstappen lyrisch over deelname 24h Nürburgring: "Heel lang op mijn bucketlist"

  • 2 uur geleden
BREAKING: Verstappen bevestigt inschrijving voor 24h Nürburgring 2026 Breaking

BREAKING: Verstappen bevestigt inschrijving voor 24h Nürburgring 2026

  • 2 uur geleden
Leclerc voert druk op bij Verstappen: 'Nu is het jouw beurt om te trouwen!'

Leclerc voert druk op bij Verstappen: 'Nu is het jouw beurt om te trouwen!'

  • 3 uur geleden
Het afwijkende tijdschema voor het Formule 1-sprintweekend in China

Het afwijkende tijdschema voor het Formule 1-sprintweekend in China

  • 3 uur geleden

Net binnen

10:59
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
10:21
Dit zijn Max Verstappen zijn teamgenoten tijdens de 24h Nürburgring
09:44
Verstappen lyrisch over deelname 24h Nürburgring: "Heel lang op mijn bucketlist"
09:03
Breaking
BREAKING: Verstappen bevestigt inschrijving voor 24h Nürburgring 2026
08:50
Leclerc voert druk op bij Verstappen: 'Nu is het jouw beurt om te trouwen!'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

54 minuten geleden 2
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Gisteren 06:26 6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

7 maart 2026 14:53 4
Ontdek het op Google Play
x