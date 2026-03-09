Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen kon in Australië voor het eerst een volledige race rijden onder de nieuwe reglementen, maar zijn kritische mening is niet veranderd. Ondanks zijn opmars van P20 naar P6 verwacht hij ook in China geen verbetering.

