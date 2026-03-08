close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
aREND

Nieuwe Ziggo Sport-presentatrice maakt tongen los: "Waarom is dit een goede kandidaat?"

aREND — Foto: © @anna_arendshorst

Nieuwe Ziggo Sport-presentatrice maakt tongen los: "Waarom is dit een goede kandidaat?"

Redactie

Ziggo Sport is deze week gestart met een heuse nabeschouwing op de Formule 1-races en de eer van het presenteren van de gloednieuwe show is voor Anna Arendshorst. Op het internet lopen fans voorlopig nog niet helemaal warm na de eerste aflevering.

Nadat de uitzendrechten van de Formule 1 in 2022 in handen kwamen van Viaplay, moest Ziggo het zonder de officiële beelden doen. Veel Nederlanders stemden in die periode alsnog af op de zender van de kabelgigant, vooral vanwege de bekende gezichten. Rob Kamphues maakte echter vorig jaar de overstap van Ziggo Sport naar Viaplay, maar inmiddels werd duidelijk dat de zender weer zelf gaat nabeschouwen op de races.

Kijkers nog geen fan

Dat doet men in een gloednieuw format in de vorm van Race Café: Na de GP. De show is in handen gelegd van Arendshorst, die door de die hard Formule 1-fan gekend kan worden als host van de podcast van fastforwardgp, een bekend Instagram-account. Op zondag stond dus de eerste aflevering op het programma, maar op socialkanalen als X en Instagram viel de presentatie voorlopig nog niet in de smaak: "Ik snap niet zo goed waarom dit een goede kandidaat is om een F1 programma te presenteren... En wat je zegt klopt ook niet veel van. Dus wat is je verdienste om dit te mogen en kunnen doen? Ben oprecht nieuwsgierig", vraagt iemand zich af. "Die is niet geselecteerd op enige relevante competenties", stelt iemand anders. "Sorry maar ik vond het beschamend slecht amateuristisch", besluit een andere kijker.

Gerelateerd

Ziggo Sport

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ziggo Sport keert terug met nabeschouwing na elke Formule 1-race

Ziggo Sport keert terug met nabeschouwing na elke Formule 1-race

  • 6 maart 2026 12:18
  • 12
Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"

Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"

  • 1 uur geleden
  • 3
Vasseur verdedigt strategie in Australië: "Snelheid Mercedes was het probleem"

Vasseur verdedigt strategie in Australië: "Snelheid Mercedes was het probleem"

  • 2 uur geleden
  • 3
Mekies over Verstappen zijn motivatie: "Max geeft om de sport"

Mekies over Verstappen zijn motivatie: "Max geeft om de sport"

  • 2 uur geleden
  • 1
Verstappen onthult probleem aan auto tijdens Grand Prix: 'Geen vermogen'

Verstappen onthult probleem aan auto tijdens Grand Prix: 'Geen vermogen'

  • 3 uur geleden
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

  • Vandaag 12:25

Net binnen

15:38
Hamilton reageert op kritiek nieuwe F1-auto's: "Zij zitten verder naar achteren"
15:00
Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"
14:22
Vasseur verdedigt strategie in Australië: "Snelheid Mercedes was het probleem"
13:45
Mekies over Verstappen zijn motivatie: "Max geeft om de sport"
13:07
Verstappen onthult probleem aan auto tijdens Grand Prix: 'Geen vermogen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Vandaag 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Vandaag 06:26 5
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Ontdek het op Google Play
x