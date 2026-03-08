Ziggo Sport is deze week gestart met een heuse nabeschouwing op de Formule 1-races en de eer van het presenteren van de gloednieuwe show is voor Anna Arendshorst. Op het internet lopen fans voorlopig nog niet helemaal warm na de eerste aflevering.

Nadat de uitzendrechten van de Formule 1 in 2022 in handen kwamen van Viaplay, moest Ziggo het zonder de officiële beelden doen. Veel Nederlanders stemden in die periode alsnog af op de zender van de kabelgigant, vooral vanwege de bekende gezichten. Rob Kamphues maakte echter vorig jaar de overstap van Ziggo Sport naar Viaplay, maar inmiddels werd duidelijk dat de zender weer zelf gaat nabeschouwen op de races.

Kijkers nog geen fan

Dat doet men in een gloednieuw format in de vorm van Race Café: Na de GP. De show is in handen gelegd van Arendshorst, die door de die hard Formule 1-fan gekend kan worden als host van de podcast van fastforwardgp, een bekend Instagram-account. Op zondag stond dus de eerste aflevering op het programma, maar op socialkanalen als X en Instagram viel de presentatie voorlopig nog niet in de smaak: "Ik snap niet zo goed waarom dit een goede kandidaat is om een F1 programma te presenteren... En wat je zegt klopt ook niet veel van. Dus wat is je verdienste om dit te mogen en kunnen doen? Ben oprecht nieuwsgierig", vraagt iemand zich af. "Die is niet geselecteerd op enige relevante competenties", stelt iemand anders. "Sorry maar ik vond het beschamend slecht amateuristisch", besluit een andere kijker.

Sorry maar ik vond het beschamend slecht amateuristisch — Enorm verwende eikel ©️ (@Oli66Stan) March 8, 2026

Dat programma op @ZS_Racing is nog niet heel verwarmend. Ziggo sport race cafe: Na de GP. Leuk en lekker roodharig ding, maar geen idee waarom ze daar mag staan. #F1 — Rood Loeder ⑭ ❌ ❌ ❌ (@RoodLoeder) March 8, 2026

