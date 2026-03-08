Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid
Thuisheld Oscar Piastri gaat hoogstwaarschijnlijk niet meedoen aan de Grand Prix van Australië. De McLaren-coureur plantte zijn MCL40 op weg naar de startgrid in de muur. Het gebeurde in bocht vier, waar hij op de kerbstones terechtkwam en daarbij de achterkant verloor. Hij is inmiddels uitgestapt.
Piastri had zich zaterdag als vijfde gekwalificeerd en was daarmee de beste McLaren. Teamgenoot en regerend wereldkampioen Lando Norris vertrekt straks vanaf P6. Het duo beschikt weliswaar over de Mercedes-power unit, maar Andrea Stella verklaarde al dat het fabrieksteam momenteel beter weet hoe het de krachtbron moet benutten.
DNF Piastri
Piastri reed zojuist vanuit de pitstraat op weg naar de startgrid. In bocht vier kwam de McLaren-coureur op de kerbstones terecht en ging hij haaks linksaf de muur in. De crash was daarmee niet meer te voorkomen en de race is dan ook voorbij voor de Australiër, voordat deze überhaupt is begonnen. Bij Viaplay geeft McLaren-CEO Zak Brown aan dat hij nog niet weet wat er is gebeurd en dat Piastri nog niet is gesproken.
