De Grand Prix van Australië vormt dit jaar een van de grootste uitdagingen voor de nieuwe krachtbronnen in de Formule 1. Vooral de energie-optimalisatie op het circuit van Albert Park zorgt voor de nodige kopzorgen bij de teams, zo bleek tijdens de vrije trainingen. Waar coureurs normaal gesproken vertrouwen op zware remzones om hun batterijen op te laden, dwingt de lay-out in Melbourne hen tot een ongebruikelijke rijstijl waarbij 'clipping' een cruciale, maar potentieel gevaarlijke rol speelt.

De technische reglementen van dit jaar hebben voor een aardverschuiving gezorgd binnen de sport. De FIA heeft energie-optimalisatie centraal gesteld, waarbij het vermogen van het elektrische systeem van de auto is verdrievoudigd ten opzichte van de vorige generatie. Omdat de bolides ook kleiner zijn geworden en aerodynamica een minder dominante rol speelt, is de elektrische aandrijflijn het belangrijkste wapen geworden waarmee teams de strijd op de baan aangaan. In Melbourne blijkt echter dat het opladen van die systemen een enorme uitdaging is, aangezien coureurs simpelweg niet genoeg ruimte op de baan hebben om hun batterijen effectief bij te vullen.

Het concept van clipping

Om het tekort aan energie-terugwinning tijdens het remmen op te vangen, moeten teams hun toevlucht nemen tot minder efficiënte methoden, zoals clipping op de rechte stukken. "Het concept van clipping houdt in dat teams, in plaats van het volledige motorvermogen op de rechte stukken te gebruiken, een deel van dat vermogen zullen omleiden om de batterij op te laden terwijl de rest de auto voortbeweegt", zo luidt de uitleg. Dit heeft een directe impact op de prestaties van de verbrandingsmotor. "In deze gevallen kan tot 250 kW van de motor worden gestolen", valt er te lezen in de technische bijlage.

Het belang van deze methode wordt duidelijk als men kijkt naar de laadsnelheid van de huidige systemen. "Bij de maximale laadsnelheid van 350 kW duurt het ongeveer 11 seconden om van 0 naar 100 procent batterijcapaciteit te gaan", aldus de officiële cijfers. Wanneer een team echter volledig afhankelijk is van clipping, duurt dit proces aanzienlijk langer. Dit dwingt coureurs tot een rijstijl die ver afstaat van wat voorheen gebruikelijk was, wat direct zichtbaar is in de snelheden op het circuit.

Gebrek aan zware remzones

De reden dat clipping in Melbourne zo noodzakelijk is, ligt aan het gebrek aan significante rempunten. De belangrijkste plekken om energie terug te winnen zijn bocht 3 en bocht 11, maar zelfs deze zones halen niet het niveau dat vereist is voor een maximale recovery. Het percentage van de tijd dat coureurs in Australië op de rem staan is 11 procent, zo blijkt uit de data. Ter vergelijking: Het gemiddelde in de Formule 1 voor de tijd die op de remmen wordt doorgebracht is 17,1 procent. Alleen het circuit in Saoedi-Arabië scoort met 10,6 procent nog lager op deze ranglijst.

Dit gebrek aan remtijd betekent dat coureurs alternatieve manieren moeten vinden om de batterij vol te krijgen. Tijdens de vrije trainingen was te zien dat coureurs in de bochten 1 en 3 veel eerder van het gas gingen dan vorig jaar. Dit wordt gedaan om het ERS-systeem de tijd te geven de auto af te remmen en die kinetische energie om te zetten in elektriciteit. Ondanks deze aanpassingen wijzen schattingen uit dat coureurs tijdens de race in Australië slechts tussen de 3 en 4 MJ aan elektrische energie per ronde kunnen terugwinnen, terwijl de limiet op 8 MJ ligt.

Gevaarlijke snelheidsverschillen

De impact van clipping is het meest zichtbaar op de rechte stukken, waar het zorgt voor onvoorspelbare situaties. Een analyse van de trainingen laat zien dat de auto van dit jaar veel sneller accelereert aan het begin van een recht stuk en sneller zijn topsnelheid bereikt dan de auto van vorig jaar. Halverwege het rechte stuk richting bocht 9 begint de snelheid echter plotseling in rap tempo te kelderen, terwijl de coureur nog steeds vol gas geeft. Dit valt op deze beelden goed te zien. Zo ervaart Max Verstappen ineens een enorme terugval van maar liefst 45 kilometer per uur. Dit fenomeen, ook wel 'super clipping' genoemd, zorgt voor een enorm snelheidsverschil met de bolides van vorig jaar, die gedurende het hele rechte stuk snelheid bleven opbouwen.

Dit verschil in snelheid was ook terug te zien in de rondetijden tijdens de tweede vrije training. Oscar Piastri zette daarin de snelste tijd neer, maar hij was ongeveer drie seconden langzamer dan de snelste tijd die Charles Leclerc vorig jaar in dezelfde sessie noteerde. Het feit dat de snelheid op een recht stuk plotseling kan wegvallen terwijl een achterligger mogelijk nog vol accelereert, vormt een nieuwe (gevaarlijke) uitdaging voor de veiligheid en de strategie. Welk team deze puzzel rondom energiebeheer het beste weet op te lossen, zal dit weekend ongetwijfeld een groot voordeel hebben.

