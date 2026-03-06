Adrian Newey stelt dat Aston Martin tot eind vorig jaar niet volledig op de hoogte was van de enorme achterstand van motorpartner Honda. De topontwerper onthult dat het team pas in november vorig jaar ontdekte dat de Japanse fabrikant de gestelde doelen voor de nieuwe krachtbron niet zou halen, nadat er verontrustende geruchten naar buiten kwamen over de prestaties van de motor voor het huidige seizoen.

De samenwerking tussen Aston Martin en Honda begon met hoge verwachtingen, maar de start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 verloopt uiterst moeizaam. Tijdens de vrije trainingen in Australië werd pijnlijk duidelijk dat de betrouwbaarheid van de AMR26 ver te zoeken is. Extreme vibraties in de krachtbron zorgen zelfs voor fysieke klachten bij coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll. De problemen lijken dieper te zitten dan aanvankelijk werd gedacht.

Late ontdekking in Tokyo

Newey legt uit dat de ernst van de situatie pas laat aan het licht kwam tijdens een bezoek aan Japan. "We werden er pas echt van op de hoogte gebracht in november van vorig jaar toen Lawrence, Andy Cowell en ik naar Tokyo gingen om geruchten te bespreken die suggereerden dat ze hun oorspronkelijke doelen niet zouden halen voor de eerste race", aldus de Brit. Uit dat overleg kwam naar voren dat veel van de oorspronkelijke werknemers niet waren teruggekeerd toen de fabrikant de werkzaamheden herstartte. Op de vraag of Aston Martin eerder op de hoogte was van deze gang van zaken, is Newey kort: "Nee, dat waren we niet."

Geen ervaring

De oorzaak van de problemen ligt volgens Newey bij de periode waarin Honda officieel uit de sport was gestapt. Hoewel de fabrikant eind 2022 terugkeerde, was de schade aan de organisatie toen al aanzienlijk. "Toen ze zich reformeerden, bleek dat veel van de oorspronkelijke groep uit elkaar was gegaan en aan zonnepanelen was gaan werken of wat dan ook", legt Newey uit. "Veel van de groep die zich reformeerde is eigenlijk nieuw in de Formule 1. Ze brachten niet de ervaring mee die ze voorheen hadden." Volgens de ontwerper is slechts dertig procent van het oorspronkelijke team teruggekeerd, waardoor Honda met een flinke achterstand aan het project begon.

