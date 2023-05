Noodweer rond circuit Imola en kritiek op Max Verstappen | GPFans Recap

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 16 mei 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag was het noodweer in de regio Emilia-Romagna een terugkerend onderwerp. Het kwam namelijk opnieuw met bakken uit de hemel in Noord-Italië en dat had de nodige gevolgen. Verder kreeg Max Verstappen kritiek, omdat hij zich 'eerbiediger' zou moeten opstellen en schreven we hoe Adrian Newey bijna voor het faillissement van Aston Martin zorgde. Dit is de GPFans Recap van 16 mei.

'Grand Prix van Emilia-Romagna gaat sowieso door ondanks barre omstandigheden'

De verwachte weersomstandigheden rondom de Grand Prix van Emilia-Romagna hebben voor een hoop vraagtekens gezorgd: kan de race überhaupt doorgang vinden onder de voorspelde omstandigheden? De Formule 1 heeft nu gereageerd en is vastbesloten om de race hoe dan ook door te laten gaan. Meer lezen? Klik hier!

Teampersoneel moet circuit Imola in 30 minuten verlaten, evacuatie in volle gang

De weersomstandigheden in de regio Emilia-Romagna worden er voorlopig niet beter op. De veiligheid op het circuit van Imola lijkt ook niet langer gewaarborgd te kunnen worden. Diverse Formule 1-journalisten meldden dan ook dat het baanpersoneel en het personeel van de teams in veiligheid gebracht moesten worden. Meer lezen? Klik hier!

Windsor kritisch op Verstappen-viering in Miami: "Ik vind het drie keer niks"

Max Verstappen kwam zondag in Miami als eerste over de streep in Miami, nadat de wereldkampioen niet verder kwam dan een negende stek in de kwalificatie. Na afloop van de race in Florida leek de wereldkampioen een statement te maken met zijn manier van vieren, maar dat is bij Peter Windsor in het verkeerde keelgat geschoten. Meer lezen? Klik hier!

Horner: "Newey zorgde bijna voor het faillissement van Aston Martin!"

Adrian Newey wordt al een tijd lang gezien als één van de meest briljante personen in de Formule 1. De Brit ontwierp dit millennium meerdere kampioenschapswinnende auto's en wordt daar dan ook veelvuldig om geroemd. Christian Horner laat nu weten dat zijn geniale ontwerpvaardigheden bijna voor een bankroet zorgde bij Aston Martin. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes hoopt met updatepakket Imola eerste stap in nieuwe ontwikkelingsrichting te zetten

Het Formule 1-team van Mercedes introduceert tijdens het raceweekend in Imola het eerste grote updatepakket van het jaar. Trackside engineering director Andrew Shovlin geeft een tipje van de sluier prijs over wat de Duitse grootmacht daarmee hoopt te bewerkstelligen. Meer lezen? Klik hier!