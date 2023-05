Jan Bolscher

Dinsdag 16 mei 2023 12:59

Het Formule 1-team van Mercedes introduceert tijdens het raceweekend in Imola het eerste grote updatepakket van het jaar. Trackside engineering director Andrew Shovlin geeft een tipje van de sluier prijs over wat de Duitse grootmacht daarmee hoopt te bewerkstelligen.

De Formule 1 werd tussen 2014 en 2021 grotendeels gedomineerd door het team van Mercedes. De renstal uit Brackley kwam met kop en schouders het sterkst uit de startblokken bij de introductie van het hybride-tijdperk wat uiteindelijk resulteerde in acht achtereenvolgende constructeurskampioenschappen en zeven wereldtitels bij de coureurs. De reglementswijzigingen voorafgaand aan het seizoen van 2022 hebben Mercedes echter teruggeworpen in de pikorde, terwijl de achterstand ten opzichte van Red Bull Racing afgelopen winter nog verder is opgelopen.

Eerste grote updatepakket

Het unieke zero sidepods-concept van Mercedes is inmiddels dan ook niet de gehoopte succesformule gebleken. De Duitse grootmacht heeft daarom besloten het roer om te gooien, en tijdens het raceweekend in Imola wordt het eerste grote updatepakket van het seizoen geïntroduceerd: "Rond Bahrein hebben we een aantal beslissingen genomen qua hoe we de auto hebben ontwikkeld, hoe de auto aerodynamisch werkt, hoe we de karakteristieken van de auto vormen en hoe hij in de praktijk werkt", vertelt Shovlin in een video van het team.

Eerste stap in nieuwe richting

De Brit vervolgt: "Wat we in Imola gaan brengen is de eerste stap van dat werk." Een wereld van verschil zal het echter nog niet veroorzaken: "Het kost tijd om dit te ontwikkelen in de windtunnel. Je kunt het niet zomaar even doen, maar het Imola-pakket is de eerste stap in die richting. We hopen later in het jaar andere updates te brengen en we hopen dat het beter zal zijn qua racetempo en kwalificatiesnelheid. We zijn niet alleen op zoek naar een betere rondetijd, maar we willen een andere weg qua ontwikkeling inslaan. Eentje waarvan we denken dat het ons een betere kans geeft om op de lange termijn voor overwinningen en kampioenschappen te vechten", klinkt het.