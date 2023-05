Brian Van Hinthum

Dinsdag 16 mei 2023 09:26 - Laatste update: 09:27

Max Verstappen kwam zondag in Miami als eerste over de streep in Miami, nadat de wereldkampioen niet verder kwam dan een negende stek in de kwalificatie. Na afloop van de race in Florida leek de wereldkampioen een statement te maken met zijn manier van vieren, maar dat is bij Peter Windsor in het verkeerde keelgat geschoten.

Het weekend in Miami leek voor Verstappen allesbehalve ideaal te beginnen met een teleurstellend verlopen kwalificatie op zaterdag. Door de crash van Charles Leclerc in Q3 kon de regerend wereldkampioen niet meer beginnen aan een snel rondje en dus moest hij genoegen nemen met een negende startpositie voor de Grand Prix van zondag. De verre van ideale papieren voor de race deerden Verstappen niet en gewapend met een goede tactiek kwam de Limburger alsnog naar boven drijven als snelste man in Miami.

Kritiek op Verstappen

Daarmee wist hij op een pijnlijke manier af te rekenen met Sergio Pérez, de man die de laatste weken meermaals liet doorschemeren voor het wereldkampioenschap te willen strijden met Verstappen. De Nederlander leek dan ook na zijn zege in Miami een statement te willen maken door overduidelijk te wijzen naar de nummer één op zijn auto. Windsor is niet te spreken over de actie van Verstappen. "Wat was hij aan het doen met dat wijzen naar de #1 op zijn auto? Hij is de nummer één in de wereld. Is dat niet wat zijn fans van hem verwachten?", citeert Express de journalist.

Nederig gedragen

Hij vervolgt. "Persoonlijk hou ik daar totaal niet van. Je wil mijn mening? Ik vind het drie keer niks. Ik vind het belangrijk dat coureurs eerbiedig zijn. Alle atleten kopiëren tegenwoordig de grote voetbalsterren. Ik zou meer zoiets hebben als: 'Ik heb heel veel geluk dat ik in een goede auto zit bij een goed team. Hopelijk heb ik het vandaag goed gedaan.' Ik zou veel complimenten willen maken aan mijn tegenstanders en zeer bescheiden erover zijn. Een beetje net als Jim Clark", besluit hij.