Brian Van Hinthum

Dinsdag 16 mei 2023 12:00 - Laatste update: 13:23

Adrian Newey wordt al een tijd lang gezien als één van de meest briljante personen in de Formule 1. De Brit ontwierp dit millennium meerdere kampioenschapswinnende auto's en wordt daar dan ook veelvuldig om geroemd. Christian Horner laat nu weten dat zijn geniale ontwerpvaardigheden bijna voor een bankroet zorgde bij Aston Martin.

Newey mag met een gerust hart één van de beste - zo niet dé beste - ontwerpers in de Formule 1 ooit genoemd worden. De Brit heeft maar liefst elf auto's ontworpen waarmee zijn team een constructeurskampioenschap wist te winnen. In zijn bolides hebben zeven verschillende coureurs een wereldkampioenschap weten op te eisen en met zijn auto's werden er bijna tweehonderd Grands Prix gewonnen. Al met al: elk team droomt wel van de topontwerper aan het hoofd van het team.

Artikel gaat verder onder video

Valkyrie

De Brit heeft de afgelopen jaren echter wel een stapje terug gedaan uit de koningsklasse om zich bijvoorbeeld te richten op het Aston Martin Valkyrie-project, een personenauto waar slechts 150 stuks van geproduceerd zijn. Het project was een samenwerking tussen Aston Martin Lagonda en Red Bull Racing Advanced Technologies, waar Newey dus een belangrijke rol in speelde. "Het was een hele andere ervaring, samenwerken met een original equipment manufacturer [OEM]. Bij een kleine OEM als Aston Martin is het kostenplaatje natuurlijk ontzettend belangrijk", vertelt Horner in gesprek met Financial Times.

Faillissement Aston Martin

Dat was een verantwoordelijkheid waar Newey wat minder goed mee omging, zo lacht Horner. "Natuurlijk hebben we te maken met Adrian Newey, die waarschijnlijk niet eens weet waar onze financiële afdeling zit! Hij heeft een ongelofelijke auto weten te bouwen, die bijna zorgde voor het faillissement van Aston Martin! Maar goed, het is een absolute parel van een auto. Daar hebben we ook een hoop lessen door weten te leren. We hebben veel regels in de Formule 1, maar dat is totaal anders dan de regelgeving voor auto's die op de weg rijden. Het was dus een enorm leerproces", besluit hij.