Dinsdag 16 mei 2023 14:53

De verwachte weersomstandigheden rondom de Grand Prix van Emilia-Romagna hebben voor een hoop vraagtekens gezorgd: kan de race überhaupt doorgang vinden onder de voorspelde omstandigheden? De Formule 1 heeft nu gereageerd en is vastbesloten om de race hoe dan ook door te laten gaan.

Momenteel ziet het er allesbehalve gunstig uit in Noord-Italië. Het gebied rondom Imola wordt al enige tijd geteisterd door extreme weersomstandigheden en ook de komende dagen staat er nog het één en ander aan ellende op het programma. Eerder deze maand viel er binnen een korte periode een hoeveelheid regen die normaliter per maand valt. De wateroverlast heeft voor een hoop problemen gezorgd waarbij helaas twee mensen zijn omgekomen. Met name het gebied tussen Bologna en Ravenna werd zwaar getroffen. Volgens lokale media moesten ruim 5000 inwoners geëvacueerd worden. Daarnaast zaten veel inwoners zonder elektriciteit, gas en water en zijn ook een aantal spoorwegverbindingen en wegen afgesloten.

Overstromingen, wateroverlast,

Vanaf dinsdag 16 mei geldt er code rood in het gebied en dat heeft er alles mee te maken dat er de komende 48 uur maar liefst 150 millimeter aan regen wordt verwacht in het gebied, waardoor men opnieuw rekening houdt met overstromingen en wateroverlast. Zelfs aardverschuivingen worden in het gebied niet uitgesloten. Inwoners worden geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven en vanuit daar te werken. Richting het weekend lijkt er gelukkig wel wat beter te worden en nemen de extreme omstandigheden wat af, al wordt er ook in het weekend een hoop neerslag verwacht in de regio Emilia-Romagna.

De voorspelling wordt de aankomende dagen nog nauwkeuriger, maar voorlopig kunnen de poncho's en de paraplu's mee in de koffer naar Imola🇮🇹 #f1 #formula1 #Formule1 #ImolaGP pic.twitter.com/F6EP5qFVCd — GPFans NL (@GPFansNL) May 15, 2023

Grand Prix lijkt hoe dan ook door te gaan

De barre omstandigheden hebben voor een hoop vraagtekens rondom de Grand Prix gezorgd en volgens sommige geruchten zou zelfs het hele raceweekend letterlijk en figuurlijk in het water kunnen vallen en geen doorgang vinden. RaceFans weet nu echter te melden dat de Formule 1 vastbesloten is om de Grand Prix van Emilia-Romagna hoe dan ook plaats te laten vinden, al is men zich wel bewust van de mogelijke 'organisatorische omstandigheden' die om de hoek komen kijken met de problemen in het gebied. Doorgang van de race lijkt echter wel op groen licht te kunnen rekenen.