Max Verstappen (28) is gearriveerd in Australië en klaar voor het allereerste raceweekend van het 2026-seizoen. De Red Bull Racing-coureur kende een goede voorbereiding met zijn team, maar hoe men er daadwerkelijk voorstaat, zal dit weekend moeten blijken. Verstappen heeft er in ieder geval zin in. "Het is geweldig om weer op het circuit te zijn", zo zegt hij.

Voor het eerst rijdt Red Bull Racing met een krachtbron die volledig in eigen huis is geproduceerd. De afgelopen jaren had de Oostenrijkse renstal een goede relatie met motorleverancier Honda - met wie ze velen successen boekten. Maar vanaf nu moeten ze het grotendeels zelf doen, al krijgen ze wel de nodige ondersteuning van Ford, de nieuwe Amerikaanse partner van Red Bull. Tijdens de testweken maakte men echter een prima indruk met de Red Bull Powertrains-motor. Verstappen kende een sterke voorbereiding en de motor oogde zowel snel als betrouwbaar. Maar of Verstappen ook daadwerkelijk mee kan gaan doen voor het podium in Melbourne, is nog even afwachten, zo weet hij zelf ook.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen staat te popelen om weer te racen

Op zijn eigen officiële website blikt Verstappen, die op dinsdagavond arriveerde in Melbourne, vooruit op het allereerste F1-weekend van 2026. "Het is geweldig om weer op het circuit te zijn en het seizoen te beginnen. Het voelde als een lange aanloop naar dit moment en het is spannend om eindelijk weer te kunnen racen", zo begint de Nederlander. "In Bahrein was het heel indrukwekkend om de auto met onze eigen krachtbron zoveel ronden te zien rijden: er waren veel trotse gezichten toen de auto voor het eerst de baan op ging en het team heeft fantastisch werk geleverd. We hadden zo lang in de simulator gereden, dus toen het eindelijk tijd was om terug te komen en de auto rijklaar te zien, kreeg ik echt kippenvel.”

Echte test komt dit weekend in Melbourne

Maar of Red Bull zich ook daadwerkelijk met de concurrentie kan meten, zal zaterdag en zondag pas écht duidelijk worden. "Nu komt de echte test", zo weet ook Verstappen. "Met Melbourne in het achterhoofd weet ik niet hoe het allemaal zal verlopen, maar we hebben veel geleerd en hard gewerkt om de auto zo goed mogelijk te optimaliseren. Deze baan roept natuurlijk veel mooie herinneringen bij me op, vooral aan mijn allereerste F1-race hier. Maar dit jaar wordt een bijzonder spannende uitdaging en ik kijk ernaar uit om te zien hoe het gaat.”