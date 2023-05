Remy Ramjiawan

Maandag 15 mei 2023 12:39 - Laatste update: 12:40

De 33-jarige Valtteri Bottas is in 2023 begonnen aan zijn elfde jaar in de Formule 1 en denkt nog lang niet aan stoppen in de koningsklasse. De Fin leidt momenteel het team van Alfa Romeo en heeft nog een contract tot en met 2025. De renstal wordt vanaf 2026 omgedoopt naar het fabrieksteam van Audi en het Duitse merk wil meedoen voor de prijzen.

Bottas heeft in het verleden voor Williams en Mercedes gereden, totdat hij eind 2021 koos voor Sauber Alfa Romeo. Vooral in zijn tijd bij Mercedes kon hij zijn CV vullen met diverse podiumplekken en tien zeges. Dat is bij Alfa Romeo natuurlijk een stuk lastiger, maar met de komst van Audi zijn er wellicht mogelijkheden. De Fin gaat bij de podcast Beyond The Grid in op zijn toekomst in de sport.

Welke kant gaat de sport op?

Op de vraag hoe lang hij nog te bewonderen is in de Formule 1, reageert hij: "Het is moeilijk te zeggen. Het hangt natuurlijk af van de manier waarop de sport gaat. Hoe is de situatie in de sport? In welk team zit je? Hoe is de sfeer? Op een gegeven moment komt al het reizen naar je toe. Race je liever [aan] een andere kant van de wereld, of pak je liever je koffer niet in en blijf je liever thuis? Ik denk dat dat op een gegeven moment gaat komen." Toch lijkt Bottas bij Alfa Romeo op zijn plek te zitten, want de Fin laat zich geregeld op social media zien en heeft eerder al gesproken over de vrije aanpak van het team, in vergelijking met zijn tijd bij Mercedes.

'Meer dan tevreden'

Fernando Alonso spant nog altijd de kroon, door op 41-jarige leeftijd voor het podium te knokken. Of Bottas ook nog op die leeftijd zal racen, dat blijft nog even koffiedik kijken. "Ik ben nog steeds meer dan tevreden om dit voor een vrij lange tijd te doen. Maar hoe dat is op mijn 39e of 40e, dat is moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar ik heb nog vele jaren in me. Ik ben nog steeds jong in vergelijking met sommigen", aldus Bottas.